Pluang Siap Hadirkan CFD untuk Investasi Saham AS

Jakarta, Beritasatu.com - Aplikasi investasi Pluang baru saja mengumumkan pihaknya tengah mempersiapkan untuk membuka akses investasi saham Amerika Serikat (AS) lewat instrumen investasi Contract for Difference (CFD).

CFD ini akan memungkinkan investor Indonesia berinvestasi di pecahan saham AS sebagai opsi diversifikasi portofolio secara global.

“Kami percaya bahwa produk CFD saham AS adalah produk yang cocok bagi investor yang berinvestasi untuk jangka panjang. Investor dengan profil risiko moderat hingga agresif dapat menjadikan produk CFD saham AS sebagai pilihan dalam melakukan diversifikasi secara global,” ungkap Claudia Kolonas selaku Co-Founder Pluang dalam keterangan tertulis, Senin (30/1/2022).

“Memperkenalkan saham AS dalam bentuk CFD ini juga akan membantu kami menjadi aplikasi investasi yang terlengkap di Indonesia dalam hal kelas aset,” imbuhnya.

Dalam kaitannya, Pluang menggandeng perusahaan pialang berjangka PT PG Berjangka dalam peluncuran produk saham AS dalam bentuk CFD. Pluang juga telah bekerja sama dengan PG Berjangka untuk instrumen investasi AS Micro e-Mini S&P 500 Index Futures dan Micro e-Mini Nasdaq 100 Index Futures.

Diketahui, PG Berjangka telah mempe.roleh izin Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri (PALN) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti). Seluruh transaksi baik produk indeks berjangka maupun saham AS di Pluang juga dijamin dan difasilitasi oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

Nilai Strategis

Pluang menilai CFD saham AS memiliki nilai strategis untuk dimiliki investor. Hal ini mengingat pesatnya pertumbuhan kinerja dan kapitalisasi pasar sejak awal pandemi Covid-19. Nilai saham perusahaan teknologi seperti Apple, Google, Facebook, Netflix telah berlipat ganda dari posisi terendah mereka saat pandemi.

Nilai saham Apple, misalnya, telah meningkat lebih dari 40% dalam setahun. Pertumbuhan ini oleh derasnya permintaan akan produknya seiring maraknya kebijakan bekerja dari rumah (work from home) di seluruh dunia.

Tiga indeks saham utama di AS yakni Dow Jones Industrial Average, S&P 500, dan Nasdaq Composite juga dikenal sebagai indeks saham yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di dunia. Indeks S&P 500, misalnya, memiliki kapitalisasi pasar sebesar US$ 39 triliun per Oktober 2021.

Pertumbuhan pasar saham AS ini mendorong meningkatnya jumlah investor ritel saham di AS.

Sementara itu, Pluang juga menilai CFD saham AS ini cocok sebagai pilihan utama aset investasi bagi generasi muda Indonesia. Beberapa survei terkini menunjukkan jumlah investor baru meningkat 32% dalam setahun terakhir yang didominasi oleh Generasi Z.

