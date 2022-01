Harga Minyak Naik karena Risiko Geopolitik dan Kekurangan Pasokan

Selasa, 1 Februari 2022 | 06:42 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chciago, Beritasatu.com - Harga minyak naik pada Senin (31/1/2022) karena kekurangan pasokan serta ketegangan politik di Eropa Timur dan Timur Tengah sehingga membuat harga catat kenaikan bulanan terbesar dalam hampir setahun.

Minyak mentah Brent mengakhiri perdagangan naik 1,3% jadi US$ 91,21. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate acuan AS menguat 1,53% pada US$ 88,15 per barel. Kedua acuan mencatat level tertinggi sejak Oktober 2014 pada Jumat (28/1/1022), masing-masing di US$ 91,70 dan US$ 88,84, dan mencatat kenaikan mingguan keenam berturut-turut. Adapan sepanjang Januari memperoleh kenaikan sekitar 17%, terbesar sejak Februari 2021.

"Pergerakan harga minyak hari ini di tengah kekhawatiran terhambatnya pasokan sehubungan krisis Ukraina yang terus mendorong harga semakin naik," kata analis komoditas Commerzbank Carsten Fritsch.

Kepala NATO pada Minggu (30/1/2022) mengatakan bahwa Eropa perlu mendiversifikasi pasokan energinya ketika Inggris memperingatkan "sangat mungkin" bahwa Rusia ingin menyerang Ukraina.

Analis UBS Giovanni Staunovo mengatakan kenaikan harga minyak awal minggu ini dipicu ketegangan geopolitik yang sedang berlangsung, sejumlah negara Eropa berencana mencabut pembatasan terkait Covid-19 dan gangguan pasokan di Ekuador.

OCP Ekuador, operator pipa minyak mentah milik swasta negara itu, menangguhkan pemompaan pada Sabtu sebagai tindakan pencegahan setelah pecah di Amazon. OCP dalam proses membersihkan dan memperbaiki.

Pasar juga mewaspadai situasi Timur Tengah setelah Uni Emirat Arab mengatakan telah mencegah rudal balistik yang ditembakkan Houthi Yaman ketika negara Teluk itu menjamu Presiden Israel Isaac Herzog dalam kunjungan pertamanya.

Sementara produsen utama Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutu yang dipimpin Rusia, atau OPEC+, telah menaikkan target produksi setiap bulan sejak Agustus sebesar 400.000 barel per hari (bph).

Pada pertemuan Februari, OPEC+ kemungkinan akan tetap dengan rencana kenaikan target produksi minyak pada Maret, beberapa sumber OPEC+ mengatakan kepada Reuters.

Sumber: CNBC