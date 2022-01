Januari Emas Terkoreksi, Paladium Catat Bulan Terbaik dalam 14 tahun

Selasa, 1 Februari 2022 | 07:03 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

New Yrok, Beritasatu.com - Harga emas naik tipis pada perdagangan Senin (31/1/2022). Namun Januari mancatat kinerja terburuk sejak September karena ekspektasi kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve (the Fed). Sementara paladium raih bulan terbaiknya dalam 14 tahun.

Harga emas di pasar spot naik 0,3% menjadi US$ 1.795,70 per ons, tetapi turun 1,8% pada Januari. Adapun emas berjangka AS naik 0,5% menjadi US$ 1.795,80.

"Dolar telah menguat terhadap mata uang lain berdasarkan ekspektasi kenaikan suku bunga Fed, sementara bank sentral lainnya belum benar-benar mulai bergerak, yang telah menciptakan masalah bagi emas," kata analis RJO Futures, Bob Haberkorn.

Indeks dolar catat kenaikan bulanan, membuat emas batangan yang dihargakan dengan greenback lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.

Haberkorn menambahkan rencana the Fed akan menaikkan suku bunga lima kali pada tahun ini membuat kekhawatiran di pasar emas. Pasalnya, emas menjadi tidak menarik karena tidak memberikan imbal hasil.

The Fed berencana menaikkan suku pada Maret dengan asumsi ekonomi akan terhindar dari varian virus corona Omicron dan terus tumbuh pada jalur yang sehat.

Di tempat lain, harga paladium di pasar spot naik 1,3% menjadi US$ 2.408,16 per ons, dan mencatat kenaikan bulanan 27%, kinerja terbaiknya sejak Februari 2008.

"Kekhawatiran pasokan di Rusia karena konfik dengan Ukraina telah mendukung paladium dalam beberapa pekan terakhir," kata analis UBS Giovanni Staunovo.

Sementara harga perak naik 0,4% menjadi US$ 22,51 per ons, dan turun lebih dari 3% sepanjang Januari. Adapun Platinum naik 0,9% menjadi US$ 1.016,78, dan catat bulan terbaik sejak Oktober.

Sumber: CNBC