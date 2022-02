Perhatian Investor akan Implementasi ESG Emiten Terus Meningkat

Selasa, 1 Februari 2022 | 14:17 WIB

Oleh : Indah AP / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Merujuk data Future of Sustainability in Investment Management From Ideas to Reality (CFA Institute, 2020) menunjukan adanya peningkatan terhadap pertimbangan pada aspek environment, social, and governance (ESG) dalam keputusan investasi para investor di pasar modal.

Pada tahun 2017, dari sisi environmental tercatat sebesar 54%, social sebesar 54% dan governance sebesar 67%. Namun pada tahun 2020 aspek environmental tercatat meningkat signifikan menjadi 70%, social sebesar 67% dan governance menjadi sebesar 77%.

Kepala Divisi Pengembangan Bisnis PT Bursa Efek Indonesia, Ignatius D. Wicaksono menuturkan bahwa investasi berbasis ESG terus meningkat baik secara Internasional maupun lokal. "Tercermin meningkatnya ESG Passive Fund menjadi Rp 3,3 triliun per Oktober 2021, dibandingkan pada tahun 2016 yang tercatat hanya sebesar Rp 42 miliar," kata Ignatius dalam Webinar dengan topik "Trend Penerapan Keuangan Berkelanjutan Berbasis ESG Pasca Pandemi" yang diselenggarakan BeritaSatu Media Holdings secara virtual pada Senin (31/1/2022).

Webinar ini merupakan kerja sama Majalah Investor dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank BTPN Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Sebelumnya OJK telah memandatkan kepada seluruh perusahaan tercatat untuk menyampaikan sustainability report sebagai disclosure pengambilan keputusan investasi. "Ke depannya sektor-sektor green akan mendapatkan insentif tambahan karena karbon tersebut dapat diperjualbelikan," terang Ignatius.

Sehingga, lanjut Ignatius, dari sisi investor dari seluruh dunia termasuk Indonesia pertimbangan pada aspek ESG semakin meningkat.

Ignatius menjelaskan ada dua hal penting yang dibutuhkan investor dalam menganalisa ESG yaitu public information dan third party research, sehingga BEI melakukan beberapa hal yakni melakukan public disclosure.

"Bagaimana merekatkan perusahaan tercatat atau emiten untuk comply dan mengintegrasikan sebenarnya aspek social governance dalam operasionalnya sehari-hari," terang Ignatius.

Disampaikan, BEI telah menggandeng partner internasional seperti GRI, TCFD, SSE dalam rangka menaikkan awareness mengenai global standard dan standard yang telah dikeluarkan OJK.

"Ke depannya kita berharap lebih banyak ESG disclosure lebih baik dan semakin banyak investor menganalisis berbasis ESG dalam pengambilan keputusan investasi," kata Ignatius.

Sumber: Investor Daily