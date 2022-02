Minyak Turun di Bawah US$ 89 di Tengah Spekulasi OPEC+

Rabu, 2 Februari 2022 | 06:01 WIB

New York, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia tergelincir pada Selasa (1/2/2022), namun tetap mendekati level tertinggi 7 tahun, dibebani spekulasi OPEC+ yang akan menambah pasokan pada pertemuan minggu ini dan ekspektasi kenaikan persediaan minyak Amerika Serikat (AS).

Harga minyak mentah acuan global Brent turun 10 sen, atau 0,11%, menjadi US$ 89,16 per barel. Adapun minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 5 sen, atau 0,06%, menjadi US$ 88,20 per barel.

Sementara Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal OPEC+, diperkirakan akan mempertahankan kebijakan kenaikan produksi bertahap pada pertemuan Rabu (2/2/2022).

Goldman Sachs mengatakan OPEC+ kemungkinan akan mempertahankan kenaikan produksi. "Kami melihat potensi yang berkembang peningkatan lebih cepat pada pertemuan ini, mengingat reli baru-baru ini dan tekanan dari negara-negara pengimpor," kata bank tersebut dalam sebuah laporan pada 1 Januari.

Harga minyak juga tertekan oleh ekspektasi laporan bahwa pasokan AS minggu ini naik. Analis memperkirakan stok minyak mentah meningkat 1,8 juta barel.

Harga minyak mentah Brent dan WTI acuan AS mencapai level tertinggi sejak Oktober 2014 pada Jumat pekan lalu, masing-masing jadi US$ 91,70 dan US$ 88,84. Kedua acuan minyak naik sekitar 17% sepanjang Januari di tengah kekurangan pasokan dan ketegangan Rusia dan Barat atas Ukraina serta ketegangan di Timur Tengah.

“Pasar minyak saat ini sedang dalam kondisi bullish,” kata analis broker minyak PVM, Tamas Varga.

Pemicu kenaikan harga minyak kata dia adalah ketegangan internasional, persepsi pasokan yang ketat, dan musim dingin,

