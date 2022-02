Harga Emas Diredam Pelemahan Dolar, Investor Tunggu Data Ekonomi

Rabu, 2 Februari 2022 | 06:15 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas cenderung datar (flat) pada Selasa (1/2/2022), karena pelemahan dolar melawan kekhawatiran potensi kenaikan suku bunga The Fed. Sementara investor menunggu data ekonomi untuk mengukur kekuatan ekonomi global.

Harga emas di pasar spot sedikit berubah pada US$ 1.797,94 per ons. Sedangkan emas berjangka AS naik 0,2% pada US$ 1.799,10.

Indeks dolar bergerak menjauh dari level puncak bebrapa bulan terakhir, karena investor mengkonsolidasikan keuntungan setelah mata uang mencapai level tertinggi dalam 1,5 tahun pada Jumat pekan lalu di tengah ekspektasi Federal Reserve AS (the Fed) menaikkan suku bunga lebih cepat.

Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic, seorang non-pemilih di Komite Pasar Terbuka Federal, mengatakan kepada Financial Times bahwa Fed dapat menaikkan suku bunga menjadi setengah poin persentase jika inflasi tetap tinggi.

Analis di Goldman Sachs mengatakan kenaikan bunga the Fed bisa terjadi lima kali pada tahun ini. Sementara analis di Bank of America Merrill Lynch memperkirakan naik tujuh kali.

Meskipun emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

Sementara harga perak di pasar spot mendatar di US$ 22,44 per ons, sementara platinum naik 0,1% pada US$ 1.019,23 dan paladium turun 1,5% menjadi US$ 2.315,23.

