Sejumlah Emiten Pelayaran Tambah Armada, Kenapa ya?

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah emiten pelayaran akan menambah armada baru sejalan tingginya kebutuhan pengangkutan komoditas seperti batu bara hingga nikel. Perusahaan itu yakni PT Samudera Indonesia TBk (SMDR), PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI), PT Trans Power Marine Tbk (TPMA). Mereka optimistis mampu membukukan pertumbuhan pendapatan.

Berdasarkan rangkuman Investor Daily, Direktur Utama Samudera Indonesia Bani Mulia Maulana mengatakan, perseroan akan menambah tujuh armada baru yang saat ini dalam proses pembuatan. Investasi yang digelontorkan untuk armada tersebut berkisar US$ 10 juta sampai US$ 15 juta untuk kapal berjenis tanker dan sekitar US$ 40 juta untuk kapal jenis kontainer. “Ekspansi armada sejalan kondisi usaha dari pelayaran peti kemas yang sedang baik, maka dari itu perseroan akan terus membuka layanan dan membutuhkan peningkatan kapasitas,” jelasnya kepada Investor Daily.

Bahkan menurut Bani, pada tahun ini pendapatan dari pelayaran peti kemas berpeluang memberikan kontribusi lebih baik ketimbang pelayaran curah. Strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sekitar 30% di atas pendapatan 2021. “Pada tahun 2021 pendapatan kami tembus melewati US$ 600 juta, dengan demikian diharapkan pada tahun 2022 target pendapatan bisa di atas US$ 700 juta. Ekspansi servis terus kami lakukan diharapkan bisa menambah pendapatan cukup signifikan,” ujarnya.

Senada, PT Transcoal Pacific Tbk (TCPI) juga menyatakan niatnya untuk menambah sebanyak 2 set pusher barges atau 4 unit kapal baru. Untuk memuluskan aksi ini perseroan merogoh kocek hingga Rp 300 miliar yang dialokasikan sebagai belanja modal (capital expenditure/capex). Selain untuk pembelian kapal, capex juga digunakan untuk pembiayaan docking dan keperluan lainnya.

