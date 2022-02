Empat Startup Segera IPO, Kapan Waktu yang Tepat?

Kamis, 3 Februari 2022 | 16:45 WIB

Oleh : Herman / FMB

Zooming with Primus bertajuk “Booming Startup IPO” menghadirkan pembicara Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1 PT Bursa Efek Indonesia Adi Pratomo Aryanto, ekonom dan praktisi pasar modal Lucky Bayu Purnomo dan Direktur PT Anugerah Mega Investama Hans Kwee, disiarkan langsung di Beritasatu TV, 3 Februari 2022. (Foto: Beritasatu.com)

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur PT Anugerah Mega Investama Hans Kwee melihat momentum perusahaan rintisan (startup) untuk melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) adalah pada awal kuartal III-2022. Pasalnya di kuartal I dan kuartal II 2022, The Federal Reserve berencana menaikkan suku bunga acuan atau Fed Fund Rate. Saat ini tercatat ada empat startup yang sudah masuk dalam pipeline atau proses evaluasi, salah satunya GoTo.

“Kita pikir pasar saham akan sangat volatile di kuartal I dan II. Kita tidak bisa terlepas dari The Fed yang menaikkan suku bunga. Ketika bunga naik, cost of fund itu menjadi beban bagi perusahaan teknologi. Karena cost yang tinggi menyebabkan perusahaan teknologi menjadi tidak terlalu menarik,” kata Hans Kwee dalam program Zooming with Primus bertajuk “Booming Startup IPO” yang disiarkan langsung Beritasatu TV, Kamis (3/2/2022).

Ketika The Fed mulai menaikkan suku bunga, Hans memprediksi akan ada goncangan yang cukup besar bagi pasar keuangan dan perusahaan teknologi. Namun di pertengahan tahun, ia melihat pasar saham sudah mulai stabil.

“Dalam kuartal I dan II, market akan sangat volatile karena The Fed mengubah kebijakan mereka. Jadi saya pikir (startup IPO) lebih baik di tengah tahun nanti mulai kuartal III ketika pasar saham sudah mulai stabil untuk masuk ke pasar,” kata Hans.

Terkait booming startup IP, ekonom dan praktisi pasar modal Lucky Bayu Purnomo berharap IPO startup ini memiliki sustainability atau keberlanjutan, jangan sampai nanti ada satu paradigma di mana booming startup IPO hanya berlangsung secara temporer.

“Konsekuensi dari pelaku pasar harus melihat aspek risiko, dan dari pelaku startup juga harus mempertimbangkan aset, di mana yang disebut startup ini masih dikatakan suatu produk atau entitas yang memiliki nilai aset yang mengalami transformasi atau perubahan. Jadi bagaimana menyeimbangkan nilai aset terhadap risiko menjadi hal yang sangat penting bagi pelaku pasar untuk melihat prospek startup untuk IPO,” kata Lucky.

Sumber: BeritaSatu.com