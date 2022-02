RFB AXA Tower Torehkan Cabang Terbaik pada Januari

Kamis, 3 Februari 2022 | 19:21 WIB

Lona Olavia

Jakarta, Beritasatu.com- PT Rifan Financindo Berjangka cabang AXA Tower (RFB - AXA Tower) meraih peringkat "Best of the Best Nasional" sebagai cabang terbaik di bulan Januari 2022 dengan catatan marjin senilai US$ 8,6 juta dan 135 nasabah baru.

Kepala Cabang RFB - AXA Tower Isriyetti Ifwan mengatakan, kepercayaan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi menjadi kunci perusahaan komoditas berjangka ini menjadi yang terdepan. “Pencapaian marjin ini merupakan tertinggi dari sembilan kantor RFB lainnya di Indonesia,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (3/2/2022).

Dia menjelaskan bahwa sejak awal tahun, tim di cabang RFB - AXA Tower telah didorong mengejar pencapaian marjin di atas US$ 5 juta. Hal ini bagian dari strategi menghadapi perlambatan bisnis yang biasanya terjadi pada kuartal III dan IV. "Kami meyakini bahwa komitmen menyediakan layanan transaksi terbaik dari RFB - AXA Tower sebagai kantor cabang utama dan menjadi kantor pusat PT Rifan Financindo Berjangka mendukung seluruh pencapaian ini," imbuhnya.

Sedangkan pada Februari 2022, dia mengatakan, RFB - AXA Tower mengincar peningkatan margin menjadi US$ 10 juta. Hal ini akan dicapai dengan penambahan jumlah nasabah baru sebanyak 150. Selain itu, aktivitas promosi, sosialisasi dan edukasi sekarang lebih digiatkan di media sosial.

"Menging pembatasan tatap muka nampaknya akan berlaku kembali, maka kami mulai bersiap-siap mengoptimalkan seluruh digital channel untuk membantu edukasi kepada nasabah," katanya.

