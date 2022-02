Tertinggi Sejak 2014, Harga Minyak AS Meroket Jadi US$ 90

Jumat, 4 Februari 2022 | 06:38 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mentah acuan Amerika Serikat (AS) menembus di atas US$ 90 pada Kamis (3/2/2022) untuk pertama kalinya sejak 2014 karena permintaan produk minyak bumi melonjak, sementara pasokan terbatas.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI), patokan minyak AS, naik 2% jadi US$ 90,23 per barel. Terakhir kali harga berada di atas US$ 90 pada Oktober 2014. Adapun patokan internasional minyak mentah Brent naik 1,7% mencapai US$ 91. Brent mencapai posisi US$ 90 pada 26 Januari.

Harga minyak mengalami reli sejak jatuh ke rekor terendah pada April 2020 karena permintaan telah kembali pada jalurnya. Namun di sisi lain produsen tetap menahan pasokan. Ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina serta di Timur Tengah juga membuat kegelisahan di pasar.

WTI naik hampir 20% pada tahun ini, setelah melonjak lebih dari 50% di tahun 2021. Sejumlah analis Wall Street memperkirakan harga minyak bisa menembus US$ 100.

Analis broker Oanda Ed Moya mengatakan kenaikan Kamis dipicu suhu dingin dan potensi penurunan produksi. “Pasar minyak sangat ketat sehingga kejutan apa pun pada produksi akan membuat harga melonjak. Produksi OPEC+ sedang dalam kendali dengan strategi peningkatan bertahap, artinya minyak segera menuju US$ 100,” katanya.

OPEC+ memutuskan meningkatkan produksi Maret sebesar 400.000 barel per hari, sesuai jadwal yang telah disusun sebelumnya. Langkah itu dilakukan ketika kelompok itu menghadapi tekanan, dari AS, untuk meningkatkan produksi dalam upaya mengurangi lonjakan harga minyak.

“Pasar minyak tetap bullish, seperti yang terjadi sejak Mei 2020 ketika OPEC+ memberlakukan pemotongan produksi besar-besaran sehingga membawa minyak dari wilayah negatif ke US$ 100 per barel,” kata analis pasar minyak di Rystad Energi, Louise Dickson.

Sementara analis dari Capital John Kilduff mengatakan penurunan dolar pada Kamis berkontribusi pada lonjakan harga minyak. Ketika dolar naik, membuat minyak lebih mahal bagi pembeli asing. "Penurunan dolar AS hari ini adalah katalis yang diperlukan untuk membendung penjualan setelah pertemuan OPEC+ dan beberapa data ekonomi yang lemah baru-baru ini," katanya.

Sumber: CNBC