Kenaikan 3 Hari Beruntun Emas Terhenti karena Dolar

Jumat, 4 Februari 2022 | 07:34 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas turun pada Kamis (3/2/2022) karena dolar AS dan imbal hasil Treasury menguat sehari setelah data penggajian swasta AS suram membuat harga emas ke level tertinggi 1 minggu.

Harga emas di pasar spot turun 0,3% pada US$ 1.801,30 per ons, setelah mencapai level tertinggi sejak 27 Januari di US$ 1.810,86 hari sebelumnya. Sementara emas berjangka AS turun 0,4% menjadi US$ 1.802.30.

Patokan imbal hasil Treasury AS 10-tahun sedikit naik, sementara indeks dolar menguat, membuat emas batangan lebih mahal bagi pembeli yang memegang mata uang lainnya.

Investor menunggu data penggajian non-pertanian Jumat setelah data ADP pada Rabu menunjukkan gaji swasta AS secara tak terduga turun bulan lalu.

"Data penggajian besok menjadi penting untuk mendapatkan konfirmasi melemahnya pasar tenaga kerja, sebagai faktor kunci bagi The Fed memperlambat rencana kenaikan suku bunganya," kata ahli strategi komoditas di ANZ, Soni Kumari.

"Kami melihat data inflasi dan ketegangan geopolitik memandu harga emas dalam waktu dekat."

Pejabat Federal Reserve AS mengisyaratkan akan menaikkan suku bunga bulan depan untuk menahan lonjakan inflasi.

Bank Sentral Eropa (ECB) mempertahankan kebijakan tidak berubah pada Kamis, membatasi stimulus selama beberapa bulan mendatang tetapi mempertahankan dukungan untuk ekonomi. Sementara Bank of England menaikkan suku bunga menjadi 0,5%.

Emas dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi, tetapi kenaikan suku bunga akan membuat emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil kurang menarik.

Di sisi lain, harga perak turun 1,2% menjadi US$ 22,36 per ons, platinum melemah 0,9% menjadi US$ 1.022,95 dan paladium sedikit berubah pada US$ 2.368,83.

Sumber: AFP