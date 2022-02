Badai Salju di AS, Harga Minyak Mentah Dunia Naik

Sabtu, 5 Februari 2022 | 07:55 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia naik pada hari Jumat (5/2/2022) memperpanjang kenaikan tajam di sesi sebelumnya karena cuaca dingin melanda sebagian besar wilayah Amerika Serikat sehingga mengancam akan mengganggu pasokan minyak lebih lanjut.

Minyak mentah Brent naik 34 sen, atau 0,4%, menjadi $ 91,45 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 46 sen, atau 0,5%, menjadi $ 90,73 per barel. Kedua tolok ukur menuju kenaikan mingguan ketujuh berturut-turut.

Pada Sabtu pagi di Asia, harga minyak terus naik. Brent naik 2,37% ke US$ 93,27 per barel, sedangkan WTI naik 2,26% ke US$ 92,31.

Badai musim dingin yang besar melanda Amerika Serikat bagian tengah dan Timur Laut pada hari Kamis di mana badai itu menimbulkan salju dan es yang lebat dan mengganggu perjalanan serta melumpuhkan ribuan listrik dan menutup sekolah-sekolah di beberapa negara bagian.

Ketegangan geopolitik di Eropa Timur dan Timur Tengah juga telah memicu kenaikan tajam minyak yang telah mendorong Brent berjangka naik 17% dan WTI sebesar 20% sepanjang tahun ini.

Amerika Serikat memperingatkan bahwa Rusia berencana menggunakan serangan bertahap sebagai pembenaran untuk menyerang Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin menyalahkan NATO dan Barat atas meningkatnya ketegangan, padahal Rusialah yang telah memindahkan ribuan tentara ke dekat perbatasan Ukraina.

"Dengan risiko geopolitik di Ukraina dan hanya peningkatan bertahap produksi oleh OPEC+, harga diperkirakan akan menuju $100 per barel," kata Chiyoki Chen, kepala analis di Sunward Trading.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya yang dipimpin oleh Rusia, yang dikenal sebagai OPEC+, sepakat awal pekan ini untuk tetap mempertahankan kenaikan moderat sebesar 400.000 barel per hari (bph) dalam produksi minyak dengan kelompok tersebut telah berjuang untuk memenuhi target yang ada dan meskipun ada tekanan dari konsumen atas untuk meningkatkan produksi lebih cepat.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com