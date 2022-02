Panggil 3 Pemain Besar, KPPU Kejar Alat Bukti Kartel Minyak Goreng

Minggu, 6 Februari 2022 | 15:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Harga minyak goreng (migor) yang tak kunjung turun mendorong Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memanggil tiga perusahaan migor besar, Jumat (4/2/2022), untuk mengusut dugaan kartel di industri ini. Dalam tahap prapenyelidikan ini, fokus KPPU adalah mencari keterangan dan alat bukti dugaan kartel.

Jika alat bukti ditemukan, proses prapenyelidikan dugaan persaingan usaha tidak sehat industri migor bisa naik ke level penyelidikan. Dari tiga perusahaan yang dipanggil KPPU, hanya satu yang datang, sedangkan sisanya minta pertemuan dijadwalkan ulang. KPPU tidak bersedia merilis nama-nama perusahaan yang dipanggil.

Berdasarkan kajian KPPU, terdapat struktur pasar oligopolistik di sektor migor. Saat ini, empat pemain besar migor menguasai 46% pasar. Bahkan, KPPU menemukan indikasi kenaikan harga serempak dilakukan pelaku usaha pada akhir tahun lalu. Faktor ini membuat KPPU membawa persoalan ini ke ranah penegakan hukum sejak 26 Januari 2022. Apalagi, dugaan persaingan usaha tidak sehat membuat harga migor sulit turun, kendati pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan.

Pemerintah merilis kebijakan domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan olein. Terakhir, pemerintah menetapkan harga tertinggi (HET) migor curah sebesar Rp 11.500 per liter, kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan kemasan premium sebesar Rp 14.000 per liter mulai 1 Februari 2022.

Faktanya, harga migor di pasaran tetap tinggi. Dari pantauan Investor Daily, harga migor kemasan bersubdisi Rp 14.000 per liter di beberapa gerai ritel modern Jakarta dan Bekasi ludes. Kemudian, di Pasar Baru, Bekasi Timur, seperti dilaporkan Beritasatu.com, harga migor curah masih Rp 14.000 per liter, jauh di atas HET. Pedagang berdalih masih menjual migor stok lama.

