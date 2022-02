IHSG Diprediksi Catat Rekor, Investor Tunggu Rilis PDB

Senin, 7 Februari 2022 | 09:07 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada hari ini diperkirakan akan menguat di tengah sentimen negatif global.

"Secara teknikal, IHSG kembali berpeluang menguji level tertinggi baru," kata NH Korindo Sekuritas Indonesia dalam risetnya Senin (7/2/2022).

Dia mengatakan investor global mencermati rilis data tenaga kerja yang mencatat 467.000 pekerjaan baru tercipta pada bulan lalu, jauh di atas estimasi 150.000.

Adapun yield US Treasury 10-tahun kembali melonjak menembus level 1,9% di tengah ekspektasi kebijakan moneter yang lebih agresif dari the Federal Reserve (the Fed).

Dari dalam negeri, investor akan mencermati rilis data produk domestik bruto (PDB) Indonesia untuk kuartal IV 2021, yang secara konsensus diperkirakan mencapai 4,81% yoy atau 3,7% untuk tahun kalendar 2021.

NH Korindo Sekuritas Indonesia memproyeksi pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini berkisar pada rentang 6.700-6.800.

Bursa AS Wall Street menutup pekan pertama Februari melonjak pada Jumat (5/2/2022) ditopang laporan kinerja emiten. S&P 500 naik 0,5% menjadi 4.500,53, sedangkan Nasdaq naik 1,6% menjadi 14.098.01. Dow Jones Industrial Average turun tipis 21,42 poin, atau 0,06%, menjadi 35.089,74.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) mencatatkan rekor tertinggi Jumat (4/2/2022 melesat 47,54 poin atau 0,71% ke level 6.731,39. Sebanyak lebih dari 20,47 miliar saham telah diperdagangkan selama sesi II. Dengan nilai perdagangan sekitar Rp 10,92 triliun, dan frekuensi perdagangan mencapai 1,29 juta kali transaksi. Sebanyak 284 saham mencatatkan kenaikan, 222 saham terkoreksi, dan 174 saham stagnan.

Untuk saham pilihan hari ini:

1. PT Berkah Beton Sedaya Tbk (BEBS)

Buy target 7.750.

2. PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA)

Buy target 356.

3. PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

Buy target 5.175.

4. PT Bank Amar Indonesia Tbk (AMAR).

Buy target 730.

5. PT Barito Pacific Tbk (BRPT)

Buy target 1.100.

