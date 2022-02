Bursa Asia Mixed, Shanghai Melonjak 2% Pascalibur Imlek

Senin, 7 Februari 2022 | 12:05 WIB

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik beragam (mixed) pada perdagangan Senin (7/2/2022), dengan bursa Tiongkok naik pascaliburan Tahun Baru Imlek pekan lalu.

Pada perdagangan pagi, bursa komposit Shanghai melonjak 1,91%, sedangkan komponen Shenzhen naik 1,043%. Kedua indeks masing-masing telah melonjak sekitar 2% sebelumnya. Adapun indeks Hang Seng Hong Kong melemah 0,31%.

Di Jepang, Nikkei 225 turun 0,84% dan indeks Topix turun 0,37%. Kospi Korea Selatan juga turun 0,44%. Di tempat lain, S&P/ASX 200 di Australia datar (flat).

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang turun 0,19%.

Investor terus memantau situasi Ukraina, setelah Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan pada Minggu (6/2/2022) memperingatkan bahwa invasi Rusia kemungkinan makin dekat.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya berada di 95,563 dari di atas 95,9.

Yen Jepang diperdagangkan pada 115,27 per dolar, menyusul pelemahan minggu lalu dari di bawah 114,4 terhadap greenback. Adapun dolar Australia berada di US$ 0,7081, turun dari level di atas US$ 0,714 minggu lalu.

Harga minyak bervariasi pada siang ini di perdagangan Asia. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent naik 0,27% menjadi US$ 93,52 per barel dan minyak mentah berjangka AS, WTI turun 0,28% menjadi US$ 92,05 per barel.

