Cadangan Devisa Januari Turun Jadi US$ 141,3 Miliar

Selasa, 8 Februari 2022 | 10:57 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Bank Indonesia (BI) mengatakan posisi cadangan devisa (cadev) Indonesia pada akhir Januari 2022 tercatat US$ 141,3 miliar, atau turun tipis US$ 3,6 miliar dibandingkan akhir Desember 2022 yang tercatat US$ 144,9 miliar. Namun dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 masih meningkat US$ 3,3 miliar.

“Penurunan posisi cadangan devisa pada Januari 2022 antara lain dipengaruhi kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan berkurangnya penempatan valas perbankan di Bank Indonesia antara lain sebagai antisipasi kebutuhan likuiditas valas sejalan dengan membaiknya aktivitas perekonomian,” tutur Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan tertulis Selasa (8/2/2022).

Di samping itu, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,6 bulan impor atau 7,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Dengan demikian, Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. “Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung stabilitas dan prospek ekonomi terjaga, seiring respons kebijakan dalam mendorong pemulihan ekonomi,” tuturnya.

Sumber: Investor Daily