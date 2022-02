Berapa Kali the Fed Akan Naikkan Suku Bunga? 4 Kali atau 7 Kali?

Selasa, 8 Februari 2022 | 12:00 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve) Jerome Powell (Foto: Istimewa)

New York, Beritasatu.com - Terlalu banyak hal yang baik kadang bisa menjadi tidak baik. Dalam kasus upah tenaga kerja AS yang naik dengan cepat, justru akan mendorong kenaikan suku bunga the Federal Reserve secara lebih cepat.

Upah per jam rata-rata naik 0,7% pada Januari dan melonjak 5,7% selama 12 bulan terakhir, menurut data Departemen Tenaga Kerja yang dirilis Jumat. Mengecualikan periode dua bulan awal pandemi, laju kenaikan upah ini adalah yang terbesar yang pernah ada sejak Maret 2007.

Kenaikan upah tentunya disambut baik oleh para pekerja, tetapi justru menimbulkan kebingungan bagi The Fed, yang harus mengejar inflasi yang berjalan pada laju tercepat dalam hampir 40 tahun.

“Jika saya adalah ketua Fed ... saya akan menaikkan suku bunga di awal musim gugur lalu, ketika ekonomi mulai pulih dan upah meningkat, tetapi sekarang sudah terlambat,” kata Ethan Harris, kepala penelitian ekonomi global Bank of America, kepada CNBC.

BACA JUGA The Fed Indikasikan Stimulus Akan Berakhir, Suku Bunga Bakal Naik

Bank of America dan Harris telah mengeluarkan proyeksi paling agresif terkait kenaikan suku bunga the Fed. Harris melihat tujuh kenaikan suku bunga 0,25 poin persentase pada tahun 2022, diikuti oleh empat lagi tahun depan.

Harris yakin akan prediksinya, meskipun pasar saat ini hanya memberikan peluang 18% untuk skenario Harris terjadi, menurut data CME.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com