Kemendag: Harga Minyak Goreng Menuju Stabil

Selasa, 8 Februari 2022 | 16:49 WIB

Oleh : AB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Oke Nurwan mengatakan harga minyak goreng dalam proses stabilisasi karena ada kebijakan baru, yakni domestic mandatory obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). Kebijakan baru tersebut akan memutus keterkaitan antara harga minyak goreng dengan harga crude palm oil (CPO) internasional.

Dalam acara "Dialog Pelayanan Publik Ombudsman" di Jakarta, Selasa (8/2/2022), Oke Nurwan menjelaskan selama ini produsen minyak goreng dalam negeri membeli CPO sebagai bahan baku minyak nabati dengan harga global. Pasalnya, masih sangat sedikit produsen minyak goreng yang memiliki lahan kebun kelapa sawit sendiri. Akibatnya, ketika harga minyak nabati dunia meningkat sejak tahun lalu, harga minyak sawit sebagai bahan baku minyak goreng pun melonjak.

Langkah pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng di dalam negeri Rp14.000 per liter, lanjut Oke, membuat para produsen CPO justru mengekspor hasil kebunnya ke luar negeri lantaran harga CPO global sedang tinggi daripada menjualnya sebagai minyak goreng di dalam negeri yang harganya dibatasi. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan DMO, yaitu para eksportir CPO harus mengalokasikan 20% volume ekspornya untuk kebutuhan dalam negeri.

"Ini saya kira kewajiban yang harus dipatuhi oleh eksportir untuk memasok ke dalam negeri. Ini sudah mulai berjalan," kata Oke.

BACA JUGA Minyak Goreng Langka, Pemprov DKI Selidiki Dugaan Kartel

Untuk DPO, pemerintah menerapkan harga tertinggi CPO Rp 9.500 per kg atau dalam bentuk minyak Rp 10.300 per kg, sehingga harga minyak goreng paling tinggi di masyarakat bisa mencapai Rp 14.000 per liter.

Pada kesempatan itu, Oke memastikan pasokan CPO maupun minyak goreng nasional dalam kondisi aman. "Kalau ketersediaan itu tidak ada masalah, hanya harganya yang tidak terjangkau," katanya.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: ANTARA