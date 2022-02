Indef: 7 Tahun Terakhir, Pertumbuhan Ekonomi Tak Pernah Capai Target

Selasa, 8 Februari 2022 | 18:57 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN sejak tahun 2015 atau tujuh tahun terakhir.

Apalagi pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu tercatat hanya 3,69% year-on-year (yoy). Meskipun lebih baik dari capaian 2020 yang minus 2,07%, namun capaian tersebut jauh di bawah target dalam APBN sebesar 5%.

"Bagamana target pertumbuhan ekonomi tercapai atau tidak? Tidak, sejak 2015 hingga 2021 target yang dipatok dalam APBN tak tercapai. Ini menjadi catatan tersendiri sebab sudah sekitar 7 tahun ke belakang target pertumbuhan ekonomi tak pernah tercapai,” kata Kepala Center Macroeconomics and Finance Indef M Rizal Taufikurahman, Selasa (8/2/2022).

Secara rinci, target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2015 sebesar 5,7% namun realisasinya hanya 4,88%, 2016 dan 2017 target pertumbuhan ekonomi 5,2% namun realisasinya masing-masing 5,02% dan 5,07%.

Sedangkan tahun 2018 target pertumbuhan kembali dinaikkan menjadi 5,4% tetapi realisasinya hanya tumbuh 5,17%. Di 2019 target pertumbuhan diturunkan menjadi 5,3% dan realisasinya ikut turun menjadi 5,02%.Memasuki 2020, target pertumbuhan tidak berubah, namun realisasinya terkontraksi hingga minus 2,07% karena adanya pandemi.

Oleh karena itu, Riza meminta pemulihan ekonomi yang telah berlansung kuat sejak kuartal IV 2021 dapat dipertahankan di tahun ini, agar target pertumbuhan ekonomi 5,2% dapat terealisasikan.

"Sektor yang sudah tunjukan peningkatan didukung mobilitas masyarakat yang meningkat, sehingga ekonomi mulai bergeliat dan pulih kembali dalam track yang bagus pemulihan,” tuturnya.

