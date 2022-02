Telkom Tempati Urutan Pertama Brand Paling Bernilai di Indonesia

Selasa, 8 Februari 2022 | 19:19 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Konsultan penilaian merek independen asal Inggris, Brand Finance melansir The Top 100 Most Valuable dan Strongest Indonesia Brands. Dalam ajang penghargaan ini, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) menempati urutan teratas bersama dengan perusahaan besar lainya.

Managing Director Brand Finance Indonesia Jimmy Halim menjelaskan, penilaian terhadap perusahaan yang masuk dalam nominasi didasari oleh brand value yang mengacu kepada price on value dari pendapatan perusahaan terkait yang dikorelasikan dengan reputasi brand atau merek yang diperoleh perusahaan. Brand finance juga melakukan tinjauan terhadap transaksi real yang digunakan pengguna brand dalam bentuk perjanjian brand royalty berdasarkan praktek bisnis yang terjadi di seluruh dunia.

"Metode ini dikenal sebagai metode royalty relief yang umum digunakan dalam brand valuation dan praktek bisnis dari perusahaan. Hal itu nantinya akan menentukan most valuable dan strongest band di seluruh dunia dengan mengukur persepsi publik dan pengaruhnya terhadap permintaan melalui riset pasar terhadap 300 merek di 30 negara,” jelas Jimmy Halim di acara Brand Finance Indonesia Top 100 yang digelar Brand Finance Indonesia bekerja sama dengan Majalah Investor - BeritaSatu Media Holdings, Selasa (8/2/2022).

Jimmy menjelaskan, ada beberapa elemen yang digunakan dalam menentukan brand valuation. Pertama yakni, Brand Strength Index (BSI). Kedua, Brand Impact. Ketiga Brand Earnings (forecast revenues). Keempat, Brand Value.

Secara rinci, dalam analisis Brand Valuation, Brand Finance menggunakan tiga pilar inti yakni input yang merupakan aktivitas yang mendukung brand strength di masa depan yang disebut juga brand investment terhadap aktivitas marketing oleh merek.

"Kedua, ekuitas yang merupakan hasil survei terhadap persepsi nyata saat ini yang bersumber dari riset dari pasar dan juga mitra penyedia data lainya. Ketiga, output yang merupakan ukuran kinerja terkait brand seperti pangsa pasar,” ujarnya.

Setiap brand, lanjut Jimmy, akan diberikan core ndex brand strength dari 0-100 yang dimasukan kedalam perhitungan brand value, berdasarkan score setiap brand diberikan peringkat yang sesuai dari A sampai AAA, serupa dengan yang digunakan dalam pemberian peringkat kredit.

Kemudian, pada metode kedua yakni Brand Impact, Brand Finance melakukan tinjauan terhadap database perjanjian royalti atau royalty range yang berada di seluruh dunia oleh berbagai sektor industri dilengkapi dengan analisis dengan tentang bagaimana brand berdampak pada profitabilitas di sektor tersebut. Analisis ini, menghasilkan berbagai kemungkinan royalti yang dapat dibebankan pada setiap sektor untuk keperluan brand.

Sumber: Investor Daily