Indef Sebut Empat Tantangan Pertumbuhan Ekonomi di 2022

Jakarta, Beritasatu.com – Indonesia bakal menghadapi sejumlah tantangan untuk bisa merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% di 2022.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menyampaikan, setidaknya ada empat tantangan yang akan dihadapi, yaitu varian omicron, harga minyak yang melonjak akibat geopolitik yang bergejolak, harga komoditas meninggi, serta rencana tapering-off The Fed.

"Mitigasi berbagai risiko perekonomian global baik dari aspek kesehatan, geopolitik yang memanas, lonjakan harga komoditas, maupun kebijakan moneter Amerika Serikat (AS) perlu dilakukan secara memadai, dengan memastikan kebijakan ekonomi pemerintah mampu meredam gejolak yang dapat terjadi,” kata Eko Listiyanto dalam acara diskusi yang digelar Indef, Selasa (8/2/2022).

Terkait tantangan varian baru Covid-19, Eko melihat Omicron dapat menjadi ancaman bagi pemulihan ekonomi nasional seiring kasus positif Covid-19 yang kembali dalam tren peningkatan pesat.

“Kemungkinan kan kalau katakanlah dalam 3 bulan ke depan ada lonjakan kasus, berarti triwulan I kemungkinan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5% sudah agak sulit. Padahal kalau mau tumbuh 5,2% secara tahunan, kalau dibagi rata berarti setiap triwulan harus tumbuh di atas 5%, padahal kemungkinan di bawah itu kalau situasi katakanlah Februari dan Maret jadi puncak Omicron,” kata Eko.

Tantangan berikutnya adalah harga minyak melonjak akibat geopolitik yang bergejolak. Eko menyampaikan, tensi geopolitik global meningkat seiring memanasnya isu Rusia-Ukraina yang kemudian melibatkan negara-negara dengan perekonomian dominan di dunia. Ujung situasi ini adalah harga minyak mentah global yang sebelumnya sudah mengalami tren meningkat seiring mulai pulihnya ekonomi, semakin melesat menuju US$ 100 per barrel.

“Kalau ini terus-terusan naik, dan dugaan kami bisa menembus US$ 100 per barrel, itu implikasinya tidak mudah untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,2% dengan situasi geopolitik yang demikian,” ujarnya.

