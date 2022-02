8 Perusahaan Masuk Jajaran Merek Paling Bernilai di Indonesia

Selasa, 8 Februari 2022 | 20:08 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Brand Finance Indonesia umumkan sebanyak 8 nama perusahaan besar Indonesia masuk dalam kategori perusahaan dengan Diamond atau perusahaan memiliki Brand Strength Index (BSI) lebih dari 80 poin.

Urutan teratas diisi oleh PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), kedua oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), kemudian PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) PT Pertamina, PT Gudang Garam Tbk (GGRM) dan juga PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).

Sebagai perusahaan yang menempati urutan teratas, Telkom memiliki nilai aset merek atau brand value sebanyak US$ 3,85 juta dengan BSI mencapai 87,14 poin. Kemudian, enterprise value senilai US$ 22,30 juta dan BV/EV ratio 17%. Dengan demikian Telkom mendapatkan rating AAA.

SVP Corporate Comm and Investor Relations Telkom Ahmad Reza mengatakan, apresiasi ini merupakan amanah bagi perseroan untuk terus berinovasi, berkolaborasi untuk menjaga kepercayaan dan kepuasan pelanggan dan juga investor.

"Kami yakin langkah transformasi Telkom dalam digital connectivity telah membuahkan hasil dan kami akan terus mendukung percepatan telekomunikasi di Indonesia,” jelas Ahmad Reza di acara Brand Finance Indonesia Top 100 yang digelar Brand Finance Indonesia bekerja sama dengan Majalah Investor - BeritaSatu Media Holdings, Selasa (8/2/2022).

Lebih lanjut, Bank Mandiri yang menempati posisi keempat memiliki nilai aset merek US$ 2,45 juta dengan EV ratio 11%. BSI yang diraih oleh BMRI yakni sebanyak 86,87 poin dengan nilai perusahaan US$ 21,4 juta.

Atas capaian tersebut, Assistant VP Corporate Comm Bank Mandiri Ricky Andriano mengungkapkan, brand menjadi sebuah acuan penting bagi kinerja perusahaan dan mencerminkan value dari perusahaan tersebut. "Apresiasi ini akan menjadi dukungan bagi kami agar berkinerja lebih baik,” ujarnya.

Selanjutnya, perusahaan pelat merah lainya, yakni PT Pertamina berada di peringkat ke-6 dengan nilai aset merek senilai US$ 2,39 juta, nilai perusahaan/enterprise value US$ 39,39 juta dengan total poin BSI sebanyak 83,08. Dengan demikian Pertamina meraih rating AAA- dan BV.EV ratio 6%.

"Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh Brand Finance Indonesia yang menjadi energi bagi Pertamina agar meningkatkan lagi kekuatan brand sehingga kami semakin optimis meraih aspirasi nilai pasar dan juga investor,” papar Manajer Corporate Brand PT Pertamina Vega Pita.

Managing Director Brand Finance Indonesia Jimmy Halim menjelaskan, penilaian terhadap perusahaan yang masuk dalam nominasi didasari oleh brand value yang mengacu kepada price on value dari pendapatan perusahaan terkait yang dikorelasikan dengan reputasi brand yang diperoleh perusahaan.

Brand finance juga melakukan tinjauan terhadap transaksi real yang digunakan pengguna brand dalam bentuk perjanjian brand royaltiy berdasarkan praktek bisnis yang terjadi di seluruh dunia.

"Metode ini dikenal sebagai metode royalty relief yang umum digunakan dalam brand valuation dan praktek bisnis dari perusahaan. Hal itu nantinya akan menentukan most valuable dan strongest band di seluruh dunia dengan mengukur persepsi publik dan pengaruhnya terhadap permintaan melalui riset pasar terhadap 300 merek di 30 negara,” jelas Jimmy Halim.

