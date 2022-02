Unik! OK Bank Permudah KTA Bagi Penerima Vaksin Covid-19

Rabu, 9 Februari 2022 | 06:25 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

PT Bank Oke Indonesia Tbk (OK Bank). (Foto: Dok)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Oke Indonesia Tbk (OK Bank)- dahulu bernama Bank Amar Indonesia Tbk- membantu pemulihan ekonomi nasional dengan memacu penyaluran kredit. Bank berkode saham DNAR ini memberikan kemudahan kepada nasabah dalam mengakses kredit tanpa agunan (KTA) agar bisa melanjutkan bisnisnya sehingga kembali bangkit dari pandemi.

BACA JUGA Adira Insurance Gandeng Bank Oke

"Di masa pandemi Covid-19, OK Bank memastikan calon nasabah yang mengajukan pinjaman sudah mendapatkan vaksin kedua dan memiliki aplikasi Peduli Lindungi," kata Wakil Direktur Utama OK Bank, Hendra Lie dalam keterangan tertulisnya Selasa (8/2/2022).

Selain itu, kata dia, calon nasabah tidak perlu melampirkan slip gaji atau surat keterangan kerja. OK Bank hanya mensyaratkan melampirkan kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Nasabah bisa mendapat pinjaman Rp 3 juta sampai Rp 200 juta dengan suku bunga mulai dari 0,89% dalam proses waktu 3 menit. "Beban bunga yang ditanggung lebih terjangkau dibandingkan platform online lain," papar Hendra Lie

Dia mengatakan OK Bank memastikan keamanan data calon nasabah tidak akan tersebar luas. Perseroan juga sudah bekerja sama dengan sejumlah institusi keuangan di Indonesia agar terhindar dari risiko cyber dan financial crime dari dan oleh pemohon KTA OK Bank.

Per September 2021, kredit perbankan hanya tumbuh 2,21% year on year (YoY). Sementara OK Bank mencatatkan kredit sebesar Rp 5,05 triliun atau tumbuh 24% YoY dari Rp 4,07 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan tersebut juga disertai dengan perbaikan kualitas aset. Rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) net Bank Oke turun ke level 2,5% dari 3,1% pada September 2020.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com