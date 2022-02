Pluang Resmi Hadirkan Saham AS CFD

Rabu, 9 Februari 2022 | 15:00 WIB

Oleh : JNS

Aplikasi investasi Pluang secara resmi meluncurkan Contract for Differences (CFD) Saham AS. (Foto: Dok. Pluang)

Jakarta, Beritasatu.com - Aplikasi investasi Pluang secara resmi meluncurkan Contract for Differences (CFD) Saham AS. Opsi investasi ini memungkinkan jutaan pengguna Pluang untuk berinvestasi di berbagai perusahaan AS ternama, termasuk Google, guna mendiversifikasi portofolio mereka.

Menurut Co-Founder Claudia Kolonas, saham AS CFD merupakan kelas aset yang sangat strategis.

“Pasar modal AS selalu menjadi pilihan pertama bagi perusahaan top dunia, termasuk Starbucks, Nike, McDonalds, dan tentu saja, perusahaan teknologi FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), untuk membuka akses sahamnya kepada publik,” ungkap Claudia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/2/2022).

“Sekarang, pengguna kami dapat berinvestasi di perusahaan-perusahaan ini hanya dengan tiga klik di aplikasi Pluang," imbuhnya.

Lewat CFD, pengguna Pluang juga dapat berinvestasi dalam pecahan saham AS mulai dari US$ 5 tanpa biaya transaksi ataupun biaya penarikan. Produk CFD masih menjadi satu-satunya cara yang sah bagi investor ritel domestik untuk berinvestasi di saham AS.

Pluang menawarkan CFD dengan rasio lindung nilai 1:1. Tak hanya itu, pengguna masih berkesempatan menerima dividen atas saham yang mereka investasikan dan mendapatkan manfaat yang sama seperti berinvestasi langsung di pasar saham AS. Pengguna juga bisa mulai berinvestasi di saham AS mulai dari 0,1 lembar saham saja.

Investor juga tidak perlu khawatir dengan keamanan berinvestasi Saham AS CFD di Pluang. Sebab, dalam penawaran Saham AS CFD, Pluang bekerja sama dengan PT PG Berjangka, sebuah perusahaan pialang berjangka Indonesia yang telah memperoleh izin Penyaluran Amanat Nasabah ke bursa Luar Negeri (PALN) dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Bappebti). Seluruh transaksi saham AS CFD di Pluang juga dijamin dan difasilitasi oleh Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Diketahui, Pluang beberapa waktu lalu juga telah meluncurkan produk Micro e-mini S&P 500 Index Futures dan Micro e-mini NASDAQ100 Index Futures.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini