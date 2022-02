Undang Investor, Presiden Jokowi Jamin Keamanan Investasi di Indonesia

Rabu, 9 Februari 2022 | 12:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan komitmennya untuk menjamin keamanan investasi, baik investasi asing maupun domestik yang ada di Indonesia.

Komitmen itu disampaikan Kepala Negara saat berpidato pada Mandiri Investment Forum (MIF) 2022 bertema “Recapturing the Growth Momentum” yang dilakukan secara daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (9/2/2022).

“Saya mengundang para investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Pemerintah menjamin keamanan investasi Bapak, Ibu, dan saudara yang ditanamkan di Indonesia,” kata Presiden Jokowi.

Di hadapan para pengusaha dari 40 negara yang menghadiri Mandiri Investment Forum 2022, Presiden Jokowi secara terbuka mengungkapkan bahwa di tengah badai pandemi Covid-19 yang belum reda, kepercayaan internasional terhadap Indonesia terus meningkat. Hal itu tercermin pada sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kenaikan signifikan, seperti Purchasing Manager Index (PMI) manufaktur per Januari 2022 berada pada level 53,7, yaitu berada pada zona ekspansif dan lebih tinggi dari PMI Asia yang berada di level 52,7, realisasi investasi tahun 2021 mencapai Rp 901 triliun atau tumbuh 9% year on year (yoy), penanaman modal asing tumbuh 10% yoy mencapai Rp 454 triliun, ekspor Indonesia yang meningkat sangat tinggi pada tahun 2021 yaitu tumbuh 41,9% dengan nilai US$ 232 miliar, inflasi pada Januari 2022 sebesar 2,18 yoy, dan cadangan devisa Januari 2022 mencapai US$ 141,3 miliar.

Presiden Jokowi mengungkapkan, berbagai perbaikan tercapai karena pemerintah menjadikan reformasi struktural sebagai kunci dalam mengarahkan kebijakan ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah, memacu produktivitas, meningkatkan investasi serta membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya.

