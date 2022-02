Duh! Aksi Profit Taking Runtuhkan Harga Bitcoin Cs

Rabu, 9 Februari 2022 | 17:05 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Harga Bitcoin, Ethereum, dan aset kripto berkapitalisasi besar lainnya melemah dalam perdagangan Rabu (9/2/2022). Investor kembali melakukan aksi ambil untung (profit taking) setelah dalam beberapa hari Bitcoin (BTC) cs melesat dan perlahan pulih dari aksi jual besar-besaran (sell-off) serta mengantisipasi ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina di Laut Baltik.

Pasar kripto telah berada dalam mode pemulihan dalam beberapa sesi terakhir dan mencatatkan arus dana masuk investor institusional sebesar US$ 85 juta pada pekan lalu. Bahkan Bitcoin memimpin arus dana masuk, yakni sebesar US$ 71 juta, terbesar sejak awal Desember. Namun secara tahun berjalan (year-to-date/YTD), Bitcoin masih membukukan arus keluar bersih (outflow) sebesar US$ 60 juta. Selain itu, situasi di perbatasan Ukraina kian memanas, lebih 100.000 tentara Rusia sudah berada di tempat tersebut. Amerika Serikat (AS) kembali mempertegas pandangannya bahwa Rusia sebentar lagi akan melaksanakan invasi ke Ukraina.

Dalam sesi pers, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa tuduhan ini dialamatkan dengan bukti. Ia menambahkan Rusia telah melakukan penumpukan besar-besaran pasukannya di dekat wilayah kekuasaan Kiev. Di sisi lain Rusia telah membantah tuduhan invasi itu. Moskow berdalih pasukan itu digerakkan untuk melindungi kepentingan Rusia bila Ukraina menjadi anggota pakta pertahanan NATO yang merupakan rival negara itu.

“Ketegangan antara Ukraina dan Rusia yang turut menyeret Amerika Serikat dan negara-negara sekutu membuat pasar finansial global sedikit mengalami gejolak dalam beberapa pekan terakhir. Dalam kondisi tersebut, Bitcoin menjadi salah satu aset yang banyak diburu pelaku pasar karena status tambang bitcoinnya yang terbatas,” kata Chief Executive Officer Litedex Protocol Andrew Suhalim, Rabu (9/2/2022).

Selain itu, harga Bitcoin terkoreksi karena harga saat ini sudah terlalu tinggi sehingga para spekulan melakukan aksi profit taking, sambil menunggu harga terendah untuk mengambil posisi beli kembali.

