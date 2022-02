Perkuat Industri Hilir, Sumber Tani Bidik Dana IPO Rp 530 M

Rabu, 9 Februari 2022 | 19:34 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Medan, Beritasatu.com - PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA), perusahaan perkebunan dan pengolahan sawit, akan melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) maksimal 877.072.000 lembar saham atau 8,06% dari modal ditempatkan dan disetor penuh untuk mengembangkan usaha di bidang refinery atau hilirisasi. Dengan harga IPO Rp 470 sampai Rp 605, perusahaan akan menghimpun dana dari pasar modal sebanyak-banyaknya sebesar Rp 530,6 miliar.

"Seluruh dana IPO untuk belanja modal (capital expenditure/capex) pembangunan industri hilir anak usaha yaitu PT Sumber Tani Agung Oils & Fats (STAOF) di atas lahan seluas 42,6 hekater (ha)," kata Presiden Direktur PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (STAA) Mosfly Ang dalam paparan publik IPO perseroan secara virtual, Rabu (9/2/2022).

Adapun perincian belanja modal dari dana IPO yakni sekitar 54% untuk pembangunan refinery berkapasitas 2.000 matri ton (MT) CPO per hari membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023. Sekitar 23% untuk pembangunan fasilitas dermaga dan sekitar 23% untuk tangki timbun berkapasitas 35.000 MT yang diperkirakan selesai pada Oktober 2023.

Dalam IPO ini, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT CIMB Niaga Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi.

Masa penawaran awal (bookbulidng) dijadwalkan pada 9 - 15 Februari 2022. Jika pernyataan efektif dari OJK didapat 25 Februari, maka penawaran umum dilakukan pada 2 - 8 Maret 2022 dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada 10 Maret 2022.

PT Sumber Tani Agung Resources Tbk hingga Juni 2022 memilki area perkebunan seluas 41.775 ha, delapan pabrik pengolahan dengan kapasitas total 420 MT per jam, 1 kernel crushing plant dengan kapasitas 300 MT per hari, dan 1 solvent extraction plant dengan kapasitas 500 MT per hari.

Perseroan meraih pendapatan per 30 Juni 2021 sebesar Rp 2,534 triliun, naik 37% dibandingkan dengan periode Juni 2020, hingga secara konsolidasi Grup Perseroan dapat mencatatkan laba bersih sebesar Rp430 miliar, melonjak 187% dibandingkan dengan periode yang sama Juni 2020.

