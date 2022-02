Usai Dihantam Profit Taking, Bitcoin Bangkit Lagi

Kamis, 10 Februari 2022 | 07:24 WIB

Oleh : Lona Olavia / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Bitcoin (BTC) berhasil bangkit pada perdagangan Kamis (10/2/2022) pagi ini. Usai dihantam aksi profit taking pada perdagangan Rabu (9/2/2022), BTC mencoba menguat lagi hingga ke level resistance terbarunya.

Mengutip coinmarketcap.com Kamis (10/2) pukul 06.10 WIB, BTC tercatat mengalami kenaikan 0,99% dalam sehari ke level US$ 44.534,88. Bila dibandingkan pekan lalu, BTC pun sudah naik 20,13%.

Di posisi nomor dua, Ethereum (ETH) juga menguat. ETH naik 4,07% ke US$ 3.244,57 dan telah menguat 21,03% dibandingkan pekan sebelumnya. Begitujuga dengan BNB (BNB) yang naik 3,21% dalam sehari ke US$ 423,45 dan dalam sepekan naik 14,51%.

BACA JUGA Duh! Aksi Profit Taking Runtuhkan Harga Bitcoin Cs

Cardano (ADA) naik 2,03% ke US$ 1,20 dan dalam sepekan naik 16,13%. Kemudian, Solana (SOL) naik 1,71% ke US$ 114,96 dan menguat 12,72% dalam sepekan.

Country Manager Luno Indonesia Jay Jayawijayaningtiyas menuturkan, bitcoin telah menembus resistance US$ 40.000, dan terus meningkat dalam momentum yang baik. Level resistance bitcoin selanjutnya ada di angka US$ 45,500 (sekitar Rp 653 juta). Angka ini menjadi level support pada rentang konsolidasi US$ 45,000-US$ 52,000 (sekitar Rp 646 juta - Rp 747 juta) yang terjadi pada bulan Desember. Level resistance ini telah diuji satu kali.

“Jika BTC berhasil menembus US$ 45,500 (sekitar Rp 653 juta), maka US$ 52,000 (sekitar Rp 747 juta) akan menjadi level resistance kunci selanjutnya. Namun, jika bergerak ke bawah, US$ 40,000 menjadi level support penting yang perlu diperhatikan dalam beberapa hari ke depan,” katanya dalam risetnya, dikutip Kamis (10/2/2022).

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Investor Daily