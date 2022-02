Harga Minyak Mentah Stabil di Kisaran US$ 90/Barel

Kamis, 10 Februari 2022 | 08:30 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia stabil di sekitar $90 per barel pada hari Rabu, tetapi prospek peningkatan pasokan dari Iran dan Amerika Serikat terus menekan pasar.

Minyak mentah berjangka Brent pagi ini, Kamis (10/2/2022) naik tipis 0,04%, menjadi $91,58 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 0,23%, ke $89,87 per barel.

Kontrak minyak sempat turun sekitar 2% pada hari Selasa karena Washington melanjutkan pembicaraan tidak langsung dengan Iran untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir.

Sebuah kesepakatan dapat mencabut sanksi AS terhadap minyak Iran dan menambah pasokan ke pasar, meskipun sejumlah masalah pentingmasih perlu diselesaikan.

"Sentimen harga minyak sejauh ini didominasi oleh ketidakseimbangan pengetatan sehingga tidak mengherankan bahwa prospek peningkatan pasokan membuat harga berbalik arah," kata analis PVM Stephen Brennock ekpada CNBC.com.

Sumber: CNBC.com