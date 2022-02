Pertamax Simbol Kebanggan bagi Penggunanya

Kamis, 10 Februari 2022 | 13:23 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah berupaya memenuhi komitmen yang disepakati Paris Aggrement pada 2015 atau COP 21 pada Desember 2015 untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan bantuan internasional pada 2030. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah diterbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Permen LHK No 20 Tahun 2017 tentang Penerapan Bahan Bakar Standar Euro 4. Salah satu isinya penggunaan BBM minimal RON 91 dan CN 51.

”Penggunaan BBM RON tinggi seperti Pertamax saat ini sudah menjadi kebanggan tersendiri bagi para penggunanya. Mereka akan tersenyum sinis jika ada penggunaan kendaraan terutama keluaran baru masih menggunakan BBM RON rendah. Hal ini membuktikan bahwa edukasi terkait manfaat dari BBM RON tinggi sudah berjalan cukup baik,” ujar Director Executive Energy Watch Mamit Setiawan dalam keterangan tertulisnya Kamis (10/2/2022).

Mamit menilai, kebijakan BBM ramah lingkungan belum berjalan seutuhnya mengingat saat ini mayoritas konsumsi BBM di Indonesia RON 88 dan RON 90. Namun perlahan tapi pasti, penggunaan BBM RON 92 terus mengalami peningkatan. Hal ini bisa dilihat, penggunaan BBM Pertamax di tahun 2021 mencapai 20% dari total konsumsi gasoline, lebih tinggi dibandingkan 2020 hanya 12% dari total konsumsi gasoline.

Dengan demikian, kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM dengan RON tinggi sudah mulai tumbuh. Penggunaan BBM RON 92 ke atas sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat Indonesia. Bahkan dengan hadirnya Pertashop di desa-desa dan penjualan Pertamax meningkat. Hal ini indikasi bahwa sampai ke pedesaan sudah sadar pentingnya menggunakan BBM RON tinggi.

Menurut Mamit, harga minyak dunia saat ini yang mencapai level tertinggi sejak Oktober 2014 yaitu di US$ 94 per barel untuk jenis Brent dan WTI US$ 92,31 per barel ini bisa dipastikan akan memberikan tekanan kepada Pertamina terutama sektor hilir. Hal ini disebabkan Pertamina tidak bisa melakukan penyesuian harga BBM umum yaitu Pertamax dan Pertalite sejak Februari 2020. Sementara harga minyak dunia terus mengalami kenaikan mulai Juni 2020. Pertamina bisa mengalami kerugian yang cukup dalam.

“Oleh karena itu, saya mendorong Pertamina menyesuaikan harga BBM Pertamax sesuai keekonomiannya mengingat Pertamax adalah BBM umum. Saya juga meminta kepada pengguna setia Pertamax untuk tidak lari ke BBM RON rendah atau gaduh karena SPBU swasta sudah berkali-kali melakukan penyesuaian harga BBM mereka,” papar Mamit.

Sumber: Investor Daily