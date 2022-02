Era Digital, Agen Tetap Jadi Pendorong Pertumbuhan Industri Asuransi

Kamis, 10 Februari 2022 | 19:17 WIB

Oleh : Herman / WBP

Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life Wianto Chen dalam program Zooming with Primus bertajuk “Masa Depan Asuransi Era Digital” yang disiarkan langsung Beritasatu TV, 10 Februari 2022. (Foto: Beritasatu Photo/Herman)

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Direktur Sinarmas MSIG Life Wianto Chen menyampaikan, di era digital yang juga sudah menjadi bagian dari industri asuransi, peran tenaga pemasar atau agen asuransi tetaplah penting. Bahkan agen asuransi disebutnya sebagai pendorong pertumbuhan industri asuransi.

“Produk-produk di industri asuransi itu sangat membutuhkan penjelasan dari para agen. Ini kan sebuah produk yang semua orang merasa penting tetapi tidak mendesak, sehingga sangat kuat di-drive oleh agen, apalagi untuk produk-produk unitlink” kata Wianto Chen dalam program Zooming with Primus bertajuk “Masa Depan Asuransi Era Digital” yang disiarkan langsung Beritasatu TV, Kamis (10/2/2022).

Di Sinarmas MSIG Life sendiri, selain terus mengembangkan berbagai layanan yang bisa memudahkan nasabah dengan memanfaatkan platform digital, program-program peningkatan kualitas agen asuransi juga tetap menjadi perhatian utama.

“Untuk agen yang kita rekrut, tantangannya ada di sisi kualitas. Jadi solusi kita itu end to end, dalam hal ini orang dan sistem. Dari cara hiring pun kita sekarang sudah lebih memfokuskan dengan ada requirement tertentu, di mana yang bisa memanuhi baru bisa menjadi agen. Selain itu juga ada pelatihan-pelatihan, dan kita bantu dengan digital training,” jelas Wianto.

Terkait pemanfaatan platform digital, Sinarmas MSIG Life belum lama ini juga meluncurkan tiga aplikasi sekaligus untuk kebutuhan staf, tenaga penjualan atau agen, dan untuk para nasabah yang disebut Vega. Di aplikasi Vega, selain bisa mengaskes berbagai informasi yang dibutuhkan, nasabah juga bisa melakukan berbagai transaksi yang diinginkan.

“Kalau end to end process, proses penjualan itu tetap harus face to face, termasuk dalam penggunaan digital. Hanya proses ketika pembayaran atau submission dan lain sebagainya, dia bisa pakai digital supaya proses admistrasi aman, cepat, terdokumendasi, validasinya kuat, itu fungsi digitalisasi. Sementara tenaga pemasaran fungsinya untuk menjelaskan produk. Boleh lah ketika menjelaskan memakai zoom atau whatsap, tetapi ketika transkasi harus face to face secara fisik,” ujar Wianto.

