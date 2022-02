Digelar Maret, Ini Tema CTI IT Infrastructure Summit 2022

Jumat, 11 Februari 2022 | 07:40 WIB

Oleh : JNS

PT Computrade Technology International (CTI Group), perusahaan penyedia solusi IT di Indonesia, mengumumkan konferensi tahunannya CTI IT Infrastructure Summit 2022 akan diselenggarakan pada Kamis, 10 Maret 2022 mendatang. (Foto: Dok. CTI Group)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Computrade Technology International (CTI Group), perusahaan penyedia solusi IT di Indonesia, mengumumkan konferensi tahunannya CTI IT Infrastructure Summit 2022 akan diselenggarakan pada Kamis, 10 Maret 2022 mendatang.

Konferensi ini akan mengusung tema "Making Connected Enterprise a Reality: Thriving the Post Covid-19 World". Digelar secara virtual, CTI IT Infrastructure Summit 2022 meliputi serangkaian acara yang menghadirkan sejumlah pembicara utama dari KPMG, Veeam dan Cloudflare.

Mereka akan berbagi pengetahuan, pengalaman, praktik dan studi kasus yang bisa menjadi referensi para pelaku bisnis untuk merancang strategi dan membuat roadmap investasi teknologi yang dapat membantu perusahaan menjadi lebih fokus kepada pelanggan (customer-centric) sebagai kunci utama pertumbuhan berkelanjutan di era setelah pandemi Covid-19. Registrasi untuk CTI IT Infrastructure Summit 2022 terbuka untuk para pelaku bisnis dari Indonesia, Malaysia dan Filipina.

“Saat ini, menjadi customer-centric bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu keharusan jika perusahaan ingin bertumbuh. Tetapi mengalihkan perusahaan untuk fokus pada pelanggan tidaklah mudah. Bagi banyak bisnis, kurangnya keselarasan antara fungsi front, middle dan back office, kendala warisan IT, dan kurangnya integrasi antar berbagai elemen yang ada dalam sebuah perusahaan, menjadi tantangan bagi perusahaan untuk menjadi gesit dan responsif terhadap perubahan yang terjadi,” ujar Rachmat Gunawan, CEO CTI Group, dalam keterangan tertulis.

Dirinya menambahkan, “CTI IT Infrastructure Summit 2022 adalah kesempatan unik bagi para pemimpin inovasi dan transformasi digital untuk belajar tentang perlunya penyelarasan di seluruh bagian bisnis dan menjadi perusahaan yang terhubung untuk lebih memenuhi harapan pelanggan, meningkatkan kinerja bisnis, dan mencapai pertumbuhan yang menguntungkan."

Lebih dari 10 brand IT terkemuka global turut mendukung CTI IT Infrastructure Summit 2022 seperti Veeam, Cloudflare, Huawei, Rubrik, Extrahop, NetApp, Alibaba Cloud, Commvault, dan Entrust. Informasi lebih lanjut mengani CTI IT Infrastructure Summit dapat diakses melalui tautan berikut ini.

