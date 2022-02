Pasokan Listrik MotoGP Mandalika Dipastikan Tercukupi

Jumat, 11 Februari 2022 | 17:20 WIB

Oleh : Novy Lumanauw / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) memastikan kebutuhan listrik tercukupi dan andal untuk MotoGP 2022 yang akan segera digelar di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kementerian ESDM berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) memastikan agar tidak terjadi byarpet dalam event olahraga internasional yang akan dimulai kegiatan pre-season pada 11-13 Februari 2022 dan season MotoGP Mandalika, 18-20 Maret 2022.

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengharap PLN agar lebih intensif berkoordinasi dengan PT Indonesia Tourism Development Cooperation (ITDC) selaku penyelenggara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya untuk memastikan suplai listrik pada seluruh kawasan Mandalika dilayani dengan andal.

"PLN juga agar memastikan kelayakan seluruh instalasi listrik sebelum dioperasikan,” ujar Jisman, dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, Jumat (11/2/2022).

Sebelumnya, untuk memastikan kesiapan pasokan dan keandalan listrik dalam penyelenggaraan MotoGP 2022, Jisman telah melakukan kunjungan lapangan ke Mandalika pada 2-4 Februari 2022.

“Salah satu hal yang menentukan kesuksesan suatu event, baik nasional maupun internasional dapat berjalan baik adalah listrik. Untuk itu, kami harus memastikan kesiapan instalasi listrik MotoGP 2022 sudah siap,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Jisman menyaksikan langsung skema kelistrikan dan juga skenario Zero Down Time (ZDT) yang telah disiapkan PLN. Ia juga melakukan inspeksi lebih detail pada instalasi tenaga listrik yang memasok ke Sirkuit Mandalika, serta uji kesiapan back up menggunakan genset dan Uninterruptible Power Supply (UPS).

“Kami mengapresiasi skema Zero Down Time yang disematkan oleh PLN NTB. Skema ini mengedepankan layanan listrik yang andal yang menjamin suplai listrik aman dengan skenario berlapis yang didukung komponen teknologi memadai,” ujarnya.

Sumber: Investor Daily