Sambut Perpanjangan PPN DTP, Pembangunan Cleon Park Dipercepat

Jumat, 11 Februari 2022 | 18:19 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Modernland Realty Tbk, melalui anak usaha PT Mitra Sindo Sukses, akan menerapkan konstruksi Precast Facade M Panel untuk mempercepat proses pembangunan Cleon Park Apartment di kawasan perumahan skala kota (township) Jakarta Garden City (JGC), Jakarta.

General Manager PT Modern Panel Indonesia Hendy Wijaya Budijanto mengatakan, precast panel diproduksi dengan material full beton secara pabrikasi dengan sistem pracetak. Diproduksi secara cepat menggunakan mesin precast teknologi terbaru dengan mutu beton berkualitas, lebih presisi dan telah lolos uji quality control (QC) yang ketat.

"Keunggulan precast panel antara lain, pengerjaan dinding bangunan menjadi lebih cepat dibanding cara konvensional, dinding dapat langsung dilakukan pengecatan, tidak terjadi retak rambut, permukaan rata dan halus, lebih kokoh, low maintenance, thermal insulation, tahan terhadap kebocoran dan lebih kedap suara,” tutur Hendy Wijaya Budijanto, dalam siaran pers, Jumat (11/2/2022).

Menurut Hendy, precast M Panel telah digunakan pada pembangunan rumah di Jakarta Garden City yakni di klasterPrecast New Shinano dan Precast New La Seine. "Dengan menggunakan Precast M Panel, rumah Precast New Shinano selesai dibangun hanya dalam waktu 75 hari saja," imbuhnya.

Konsep desain yang diusung Cleon Park Apartment adalah minimalis modern, disesuaikan segmentasi pasar kelas menengah atas. Apartemen Cleon Park Tower A terdiri atas 310 unit dan saat ini sudah terjual lebih dari 80%. Dipasarkan seharga mulai dari Rp 600 Jutaan hingga Rp1,4 miliar.

Hendy mengatakan, banyak keunggulan yang dimiliki apartemen ini, membuat masyarakat antusias dengan apartemen Cleon Park. Keunggulan utama adalah berada di kawasan Jakarta Garden City yang selama ini sangat pesat perkembangannya dan akan terus berkembang di masa depan.

"Jakarta Garden City lokasinya sangat strategis dan didukung oleh good infrastructure and accessibility serta terus berkembang pesat dengan beragam fasilitas komersial dan gaya hidup sehingga penghuni tidak perlu keluar kawasan untuk sekadar memenuhi berbagai kebutuhan hidup," tandasnya.

Cleon Park Apartment merupakan proyek high rise pertama berbentuk apartemen yang berlokasi di kawasan perumahan skala kota (township) Jakarta Garden City (JGC), Jakarta Timur. Saat ini progres pembangunan Cleon Park Apartment telah mencapai tahap pengerjaan struktur lantai 8.

“Saat inilah waktu yang tepat untuk membeli produk properti khususnya high rise residential berupa apartemen di Jakarta Garden City. Banyak keuntungan yang bisa diraih. Modernland pasti membangun dan berupaya memenuhi komitmen dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.

Sumber: Investor Daily