Ketegangan Rusia-Ukraina Meningkat, Harga Minyak Melonjak

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melonjak pada perdagangan Jumat (11/2/2022) di tengah meningkatnya ketegangan antara Rusia dan Ukraina.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS, patokan AS, sempat naik 5% mencapai US$ 94,66 per barel, level tertinggi sejak 30 September 2014. Harga sedikit mereda dan ditutup menguat 3,58% ke US$ 93,10 per barel. Sementara patokan internasional minyak mentah Brent naik 3,3% menjadi US$ 94,44 per barel, setelah sempat menembus US$ 95.

Sekitar 2 jam sebelum perdagangan ditutup, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengatakan bahwa ada tanda-tanda eskalasi Rusia di perbatasan Ukraina. Kemungkinan invasi terjadi pada Olimpiade musim dingin.

“Kami terus memantau tanda-tanda eskalasi Rusia, termasuk pasukan baru yang tiba di perbatasan Ukraina. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, kami berada di jendela ketika invasi bisa dimulai kapan saja,” kata Sullivan, Jumat.

Sullivan menilai AS tidak yakin bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuat keputusan akhir untuk menyerang Ukraina. "Tapi itu mungkin terjadi segera," katanya.

Setelah berita itu, bursa saham AS turun. Sementara harga minyak dan obligasi melemah dari level tertingginya.

AS dan Inggris telah mendesak warganya untuk meninggalkan Ukraina. Seorang juru bicara Downing Street mengatakan Perdana Menteri Boris Johnson mengkhawatirkan keamanan Eropa dalam situasi saat ini.

Juru bicara menambahkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin harus memahami bahwa akan ada hukuman berat yang akan merusak ekonomi Rusia. Sekutu perlu melanjutkan upaya memperkuat dan mendukung perbatasan Timur NATO.

Harga minyak naik lebih 2% pada awal sesi menyusul laporan minyak terbaru Badan Energi Internasional. Perusahaan memperkirakan permintaan global akan mencapai rekor 100,6 juta barel per hari pada 2022 karena pembatasan Covid-19 berkurang.

