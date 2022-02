Ini Dua Kesalahan Terbesar Investor Aset Kripto

Minggu, 13 Februari 2022 | 15:53 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Penawaran investasi aset kripto di Indonesia kian marak. Sayangnya hal ini tidak dibarengi dengan pemahaman yang memadai dari masyarakat, sehingga langsung panik ketika nilai aset kriptonya anjlok. Mereka kurang memahami volatilitas pasar, tren permintaan kripto, serta ketidakpastian kondisi perdagangan, sehingga rawan membuat keputusan yang salah.

BACA JUGA Aset Kripto Makin Marak, Bappebti Perketat Pengawasan

Owner Lagi Cuan Robert Harianto menyampaikan, ada dua kesalahan terbesar investor aset kripto, yaitu fear of missing out (fomo) dan serakah. Fomo sendiri adalah perilaku seseorang yang takut melewatkan suatu hal menarik. Apalagi jika hal tersebut dipromosikan oleh publik figur atau influencer. Alasan utama investasi mereka di aset kripto karena ikut-ikutan lantaran orang lain juga berinvestasi di aset tersebut.

“Banyak investor-investor baru yang yang sebenarnya tidak mengerti, tidak melakukan DYOR atau do your own research. Tiba-tiba saja beli karena harganya sedang bagus atau ikut-ikutan,” kata Robert Harianto dalam webinar bertajuk “Investasi Cryptocurrency: Hoki atau Strategi?”, Minggu (13/2/2022).

Kesalahan kedua adalah serakah untuk mendapatkan profit besar dengan cepat tanpa mempertimbangkan berbagai risikonya. “Pada saat harga lagi bagus seperti di Oktober dan November kemarin, langsung top up segala macam, ditambah-tambah terus sampai uangnya habis. Jadi selain Fomo juga serakah,” ujarnya.

Robert mengingatkan untuk tidak berinvestasi di aset kripto menggunakan dana kebutuhan sehari-hari atau dana untuk tujuan keuangan dasar, seperti dana darurat atau dana pendidikan. Sebab pada dasarnya setiap aset memiliki potensi keuntungan dan kemungkinan kerugian, seperti aset kripto. “Jangan pakai uang panas dalam kategori kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan mendadak. Kamu berharap bulan depan akan cuan, ini salah besar. Jadi harus gunakan uang menganggur,” pesan Robert.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com