Investor Bursa Asia Pantau Ketegangan Ukraina-Rusia, Nikkei Anjlok 2%

Senin, 14 Februari 2022 | 07:41 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Jepang memimpin kerugian di bursa Asia-Pasifik pada perdagangan Senin (14/2/2022). Investor memantau perkembangan dari situasi Covid di Hong Kong hingga ketegangan antara Rusia dan Ukraina.

Nikkei 225 turun 2% di perdagangan pagi sementara indeks Topix turun 1,8%. Kospi Korea Selatan turun 1,34%. Di tempat lain, S&P/ASX 200 di Australia naik 0,44%. Indeks MSCI Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,22% lebih rendah.

Perkembangan seputar ketegangan Rusia-Ukraina terus dipantau oleh investor. Kekhawatiran serangan Rusia di Ukraina mengirim saham di Wall Street jatuh pada hari Jumat, dengan Nasdaq Composite jatuh hampir 3%.

BACA JUGA Rusia Tuding NATO Tidak Ingin Perdamaian

Investor di Asia juga akan mengamati perkembangan situasi Covid di Hong Kong, karena kapasitas medis kota itu dilaporkan mulai kewalahan menyusul lonjakan infeksi baru-baru ini. Selama akhir pekan, kepala sekretaris Hong Kong mengumumkan bahwa Tiongkok daratan akan membantu kota itu di berbagai bidang seperti fasilitas pengetesan dan karantina.

Harga minyak mentah dunia di pagi hari jam perdagangan Asia naik, di mana Brent melonjak 1,28% menjadi $95,65 per barel. Minyak mentah berjangka AS (WTI) melonjak 1,58% menjadi $94,57 per barel.

Indeks dolar AS, yang melacak nilai tukar dolar terhadap sejumah mata uang, berada di 95,942, mempertahankan kenaikan menyusul pemulihan dari sekitar level 95,7.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC.com