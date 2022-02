Ingin Investasi di Aset Kripto? Kenali Dulu 5 Risikonya

Senin, 14 Februari 2022 | 13:20 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Minat masyarakat Indonesia terhadap aset kripto mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Namun masyarakat juga perlu memahami potensi dan risiko yang mungkin ditimbulkan dari investasi di aset kripto. Pasalnya dari lebih dari 10.000 aset kripto yang ada di dunia, hanya sekitar 20 aset kripto yang patut diperhitungkan dan menguasai lebih dari 90% kapitalisasi pasar aset kripto.

Pakar keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya menyampaikan, ada sejumlah risiko yang harus diketahui sebelum berinvestasi di aset kripsi. Pertama, terkait volatilitas yang tinggi. Sebagai contoh, harga bitcoin pada Januari 2021 sebesar US$ 40.000, lalu di 12 April 2021 naik menjadi US$ 63.000, di Juli 2021 turun ke US$ 29.800, November 2021 naik lagi hingga US$ 69.000, lalu di Desember 2021 kembali anjlok ke US$ 49.000.

“Ini kalau kita membicarakan mata uang kripto nomor satu yaitu bitcoin. Jadi kalau mata uang kripto terbaik saja memiliki fluktuasi seperti ini, banyak mata uang kripto lain yang bisa naik tinggi, lalu turun dan tidak naik-naik lagi,” kata Alfons Tanujaya, Senin (14/2/2022).

Risiko kedua menyangkut tidak adanya regulator atau lembaga yang mengontrol aset kripto karena aset ini bergantung pada blockchain yang terdesentralisasi. Risiko ketiga, sifat transaksi tidak dapat dibatalkan. Sekali tercatat tetap tercatat, sekalipun transaksi tersebut terjadi karena aksi kriminal.

Sumber: BeritaSatu.com