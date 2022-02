PSSI Cetak Rekor Pendapatan US$ 108,7 Juta di 2021

Senin, 14 Februari 2022 | 19:31 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pelita Samudera Shipping Tbk (PSSI) berhasil bukukan pendapatan sebanyak US$ 108,7 juta atau tertinggi sepanjang sejarah perseroan pada tahun fiskal 2021.

Direktur Utama Pelita Samudera Shipping Iriawan Ibarat menjelaskan, berkat rekor pendapatan yang diiringi dengan upaya efisiensi yang dilakukan perseroan membuat laba bersih perseroan juga turut terangkat hingga US$ 23,58 juta dengan EBITDA US$ 42,1 juta.

"Hasil itu menjadi capaian tertinggi kami selama tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2017 dan mencerminkan keberhasilan PSSI untuk tetap mencatatkan kinerja impresif di tengah pandemi Covid-19,” jelasnya dalam keterangan resmi, Senin (14/2/2022).

Iriawan melanjutkan, meningkatnya laba bersih tersebut sekaligus menaikan laba per saham/Earning Per Share PSSI menjadi Rp 63 per saham. Kemudian, Ia juga menambahkan, laba kotor yang dibukukan sebanyak US$ 35,2 juta dengan marjin laba kotor sebanyak 32%.

"Capaian itu berkat kontribusi yang signifikan dari kinerja segmen kapal kargo curah/Mother Vessel (MV) di pasar internasional. Untuk diketahui, total volume angkut yang dicatatkan perseroan mencapai 33,7 juta,” ujarnya.

Iriawan juga mengungkapkan, rasio keuangan perseroan saat ini sedang berada dalam kondisi terbaik dengan kas dan setara kas sebanyak US$ 22 juta. Diikuti dengan rasio kewajiban terhadap ekuitas sebesar 23%, lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 37%, ditambah dengan pengurangan kewajiban perseroan sebesar US$ 10 juta pada Januari 2022. "Dengan demikian, kami bisa fokus untuk pengembangan usaha yang berkelanjutan,” kata dia.

Kas PSSI juga diperkuat dengan aksi penjualan kapal yang dilakukan oleh anak usaha perseroan yakni PT Pelita Global Logistik (PGL) kepada perusahaan asal Hongkong yakni Hui Shun Maritime Ltd. Dalam aksi yang diselesaikan pada 24 Januari 2022 itu, perseroan memperoleh dana segar sebanyak Rp 166,9 miliar.

Sumber: Investor Daily