Harga Emas Naik di Tengah Krisis Rusia Ukraina

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada Senin (15/2/2022) di tengah kekhawatiran krisis Rusia-Ukraina.

Harga emas di pasar spot naik 0,6% menjadi US$ 1.871.71 per ons. Sementara emas berjangka AS menguat 1,7% menjadi US$ 1.873,80.

Trader menumpuk emas dan membuang aset berisiko seperti saham.

Pada Senin, Reuters melaporkan bahwa Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov telah menyarankan Presiden Rusia Vladimir Putin mencari solusi diplomatik krisis tersebut.

Rusia ingin agar Ukraina tidak menjadi anggota NATO. Rusia menambahkan bahwa pihaknya ingin organisasi itu mengurangi kehadirannya di Eropa Timur.

Sementara penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan bahwa serangan Rusia ke Ukraina bisa terjadi kapan saja.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken memerintahkan kedutaan Amerika di Kyiv, Ukraina, ditutup karena ada penumpukan pasukan Rusia di perbatasan Ukraina.

Harga emas telah menikmati awal yang solid hingga 2022, dengan emas berjangka naik 2%, karena para trader bersiap menghadapi kebijakan Federal Reserve yang lebih ketat.

"Emas mendapatkan jalurnya kembali karena beberapa investor mencari perlindungan terhadap siklus pengetatan Fed yang terlalu agresif sehingga mengancam pertumbuhan," tulis Edward Moya dari Oanda.

"Emas juga bisa reli di atas level US$ 1.900 jika pergerakan pasukan (Rusia) terjadi."

