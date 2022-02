Bursa Asia Mixed karena Ketegangan Rusia-Ukraina

Selasa, 15 Februari 2022 | 12:17 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik beragam (mixed) pada perdagangan Selasa (15/2/2022) karena investor terus memantau ketegangan antara Rusia dan Ukraina.

Bursa saham Jepang berjuang kembali ke wilayah positif, dengan Nikkei 225 turun 0,6%, sementara indeks Topix melemah 0,55%.

Ekonomi Jepang tumbuh 5,4% secara tahunan pada kuartal terakhir 2021, menurut data pemerintah yang dirilis Selasa. Namun, pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahunan triwulanan berada di bawah perkiraan pasar naik 5,8%, menurut Reuters.

Sementara bursa saham Tiongkok komposit Shanghai menguat 0,4%, dan komponen Shenzhen naik 1,401%. Indeks Hang Seng Hong Kong diperdagangkan 0,7% lebih rendah.

Di tempat lain, Kospi Korea Selatan turun 0,55%, sementara S&P/ASX 200 di Australia turun 0,22%.

Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan turun 0,15%.

BACA JUGA Distributor Batasi Stok Minyak Goreng ke Ritel Modern

Bursa global berhati-hati di tengah kekhawatiran serangan Rusia terhadap Ukraina, di mana AS menutup kedutaannya di Kyiv.

Semalam di Wall Street, Dow Jones Industrial Average turun 171,89 poin menjadi 34.566,17, S&P 500 melemah 0,38% menjadi 4.401,67 dan Nasdaq Composite sedikit berubah di 13.790,92.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang rekannya, berada di 96,208 dari level di bawah 95,5.

Yen Jepang diperdagangkan pada 115,38 per dolar, lebih lemah dari level di bawah 115,2 yang terlihat terhadap greenback kemarin. Dolar Australia berpindah tangan pada US$ 0,7126, berjuang untuk pulih setelah penurunan minggu lalu dari di atas US$ 0,72.

Harga minyak melemah pada perdagangan Asia. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 0,62% menjadi US$ 95,88 per barel. Minyak mentah berjangka AS WTI turun 0,71% menjadi US$ 94,78 per barel.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC