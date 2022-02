Januari, Neraca Dagang Kembali Surplus US$ 930 Juta

Selasa, 15 Februari 2022 | 12:22 WIB

Oleh : Herman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2022 masih mengalami surplus sebesar US$ 930 juta.

BACA JUGA Neraca Dagang Surplus, Pemerintah Terus Dukung Ekspor

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto memaparkan, nilai ekspor Indonesia pada Januari 2022 mencapai US$ 19,16 miliar, turun 14,29% dibandingkan ekspor Desember 2021 yang sebesar US$ 22,36 miliar. Namun bila dibandingkan dengan ekspor Januari 2021 yang sebesar US$ 15,29 miliar, terjadi peningkatan 25,31%.

Untuk impor, nilainya mencapai US$ 18,23 miliar atau turun 14,62% dibandingkan Desember 2021 yang sebesar US$ 21,35 miliar. Sedangkan jika dibandingkan dengan Januari 2021 yang sebesar US$ 13,33 miliar mengalami kenaikan 36,77%.

“Pada Januari 2022 terjadi surplus neraca perdagangan sebesar US$ 0,93 miliar. Ini terjadi karena ekspor kita masih lebih tinggi dibandingkan impor, di mana ekspor mencapai US$ 19,16 miliar, sedangkan impor kita US$ 18,23 miliar,” kata Setianto dalam pemaparan Neraca Perdagangan Januari 2022, Selasa (15/2/2022).

Setianto mengungkapkan, surplus neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2022 ini merupakan surplus selama 21 bulan berturut-turut sejak Mei 2020 lalu. Negara penyumbang surplus terbesar Indonesia adalah Amerika Serikat, Filipina, dan India.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com