BPS: Ekspor Januari Tembus US$ 19,16 Miliar

Selasa, 15 Februari 2022 | 12:55 WIB

Oleh : Arnoldus Kristianus / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor pada Januari 2022 mencapai US$ 19,16 miliar. Angka ini menunjukkan penurunan 14,29% dibanding ekspor Desember 2021 (month to month/MTM), tetapi meningkat 25,31% dari Januari 2021 (year on year/YOY).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto mengatakan jika dilihat dari posisi Desember 2021 terjadi penurunan. Hal ini terjadi dikarenakan pola musiman kegiatan ekspor. “Kalau dibandingkan Januari dengan dengan Desember dalam 2 tahun terakhir memang selalu mengalami penurunan,” ucap Setianto dalam telekonferensi pers di Kantor BPS pada Selasa (15/2/2022).

Ekspor nonmigas Januari 2022 mencapai US$ 18,26 miliar, turun 14,12% dibanding Desember 2021, dan naik 26,74% dibanding ekspor nonmigas Januari 2021. Penurunan terbesar ekspor nonmigas Januari 2022 terhadap Desember 2021 terjadi pada komoditas bahan bakar mineral sebesar US$ 2.008,3 juta (61,79%), sedangkan peningkatan terbesar terjadi pada bijih logam, terak, dan abu sebesar US$ 379,0 juta (66,17%).

Bila dilihat menurut sektor, ekspor sektor pertambangan dan lainnya mengalami penurunan 42,88% dari posisi Desember 2021. Nilai ekspor sektor pertambangan dan lainnya mencapai US$ 2,17 miliar. Meskipun menurun secara MTM tetapi secara YOY terjadi peningkatan 3,87%. Sektor pertambangan memberikan kontribusi 11,33% untuk porsi ekspor secara keseluruhan.

“Jadi ekspor pertambangan dan lainnya ini mengalami penurunan tertinggi yaitu sebesar 42, 88% dikarenakan oleh penurunan untuk komoditas batubara yang turun sebesar 61,4%. Kemudian untuk komoditas lignit ini juga turun cukup besar sebesar 69,28%,” ucap Setianto.

Sumber: Investor Daily