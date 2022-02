Sempat Dilarang, Nilai Ekspor Batu Bara Januari 2022 Turun 61,14%

Selasa, 15 Februari 2022 | 13:38 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Ekspor sektor pertambangan dan lainnya pada Januari 2022 mencapai US$ 2,17 miliar. Nilai ini turun 42,88% dibandingkan bulan sebelumnya atau Desember 2021. Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto, penurunan ekspor sektor pertambangan dan lainnya ini utamanya dipicu oleh penurunan ekspor batu bara yang mencapai 61,14%.

Seperti diketahui, ekspor batu bara pada awal Januari 2022 sempat dilarang oleh pemerintah untuk memenuhi pasokan domestik yang menipis.

“Nilai ekspor batu bara pada Januari 2022 sebesar US$ 1,07 miliar. Perubahannya secara month-to-month nilainya turun 61,14%, sedangkan secara volume juga turun 59,12%. Kemudian secara year-on-year nilainya turun 22,59%, dan secara volume turun 61,30%,” kata Setianto dalam pemaparan Neraca Perdagangan Januari 2022, Selasa (15/2/2022).

Setianto menyampaikan, BPS tidak secara khusus menganalisa penurunan ekspor batu bara ini apakah ada kaitannya dengan kebijakan larangan ekspor batu bara atau tidak.

“Untuk penurunan nilai ekspor batu bara Januari 2022 dibandingkan Desember 2021 sebesar US$ 1,69 miliar.

Penurunan ekspor batu bara ini mungkin tidak semata-mata karena aturan larangan ekspor, mungkin juga ada pengaruh lain seperti harga internasional dan sebagainya,” kata Setianto.

Secara keseluruhan, nilai ekspor Indonesia pada Januari 2022 mencapai US$ 19,16 miliar, turun 14,29% dibandingkan ekspor Desember 2021 yang sebesar US$ 22,36 miliar. Namun bila dibandingkan dengan ekspor Januari 2021 yang sebesar US$ 15,29 miliar, terjadi peningkatan 25,31%.

Untuk impor, nilainya mencapai US$ 18,23 miliar atau turun 14,62% dibandingkan Desember 2021 yang sebesar US$ 21,35 miliar. Sedangkan jika dibandingkan dengan Januari 2021 yang sebesar US$ 13,33 miliar mengalami kenaikan 36,77%. Sehingga pada Januari 2022 terjadi surplus neraca perdagangan sebesar US$ 0,93 miliar.

