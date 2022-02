Harga Minyak Turun karena Tentara Rusia Kembali ke Pangkalan

Rabu, 16 Februari 2022 | 07:45 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak turun dari level tertinggi 7 tahun menjadi sekitar US$ 94 per barel pada Selasa (15/2022) setelah beberapa pasukan Rusia yang berdekatan dengan Ukraina kembali ke pangkalan. Hal ini dinilai dapat mengurangi ketegangan antara Moskow dan Barat.

Kantor berita Rusia Interfax mengutip Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa latihan skala besar di seluruh negeri berlanjut. Namun beberapa unit distrik militer Selatan dan Barat -berbatasan Ukraina- telah menyelesaikan latihannya dan kembali ke pangkalan.

Harga minyak mentah Brent turun 3,3% menjadi US$ 93,28 per barel dan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS ditutup melemah 3,55% pada US$ 92,07 per barel.

“Krisis Rusia-Ukraina telah membuat pasar energi waspada terhadap kemungkinan gangguan pasokan energi Rusia,” kata Stephen Brennock dari broker minyak PVM.

Kedua patokan minyak mencapai level tertinggi sejak September 2014 pada Senin (14/2/2022) dengan Brent menyentuh US$ 96,78 dan WTI mencapai US$ 95,82. Harga Brent naik 50% pada tahun 2021 karena pemulihan permintaan global dari pandemi Covid-19.

Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss pada Selasa mengatakan bahwa invasi Rusia ke Ukraina sangat mungkin terjadi, meskipun Perdana Menteri Boris Johnson dan Presiden AS Joe Biden setuju bahwa ada jalur diplomasi.

Investor juga mengamati pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran tentang menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Teheran dengan kekuatan dunia, yang memungkinkan ekspor minyak Iran lebih banyak.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov berbicara dengan Hossein Amirabdollahian dari Iran pada Senin. "Kami mencatat langkah maju nyata dalam menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran," kata kementerian luar negeri Rusia.

Dalam perkembangan lain, laporan mingguan terbaru tentang persediaan AS diperkirakan akan menunjukkan penurunan stok minyak mentah.

Sumber: CNBC