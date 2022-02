Harga Emas Melemah di Tengah Meredanya Tensi di Ukraina

Rabu, 16 Februari 2022 | 08:10 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas jatuh pada Selasa (15/2/2022) dari level tertinggi beberapa bulan karena tentara Rusia di dekat Ukraina kembali ke pangkalan sehingga mengurangi permintaan aset safe-haven. Sejalan dengan itu, harga paladium turun lebih 5%

Harga emas di pasar spot turun 0,8% jadi US$ 1.855,06 per ons setelah mencapai level tertinggi sejak 11 Juni di US$ 1.879,48. Adapun emas berjangka AS turun 0,7% jadi US$ 1.856.20.

"Sebagai akibat sedikit penurunan situasi Rusia-Ukraina, kami melihat harga produk-produk safe-haven seperti emas melemah," kata Direktur Perdagangan Logam di High Ridge Futures, David Meger.

BACA JUGA Harga Emas Naik di Tengah Krisis Rusia Ukraina

Sementara bursa saham dan aset berisiko lainnya mulai pulih, menghentikan aksi jual pasar dalam beberapa hari terakhir.

Adaun data menunjukkan harga produsen AS Januari meningkat lebih dari yang diharapkan.

"Data inflasi yang lebih panas dari perkiraan telah membebani pasar emas, karena dapat menyebabkan Federal Reserve lebih hawkish," kata Meger.

Sementara emas batangan dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan risiko geopolitik, kenaikan suku bunga akan meningkatkan biaya peluang memegang emas batangan yang tidak memberikan imbal hasil.

BACA JUGA Harga Minyak ke Level Tertinggi 7 Tahun Dipicu Eskalasi Rusia-Ukraina

Investor sekarang menunggu risalah pertemuan kebijakan Januari Fed pada Rabu. Diperkirakan kenaikan suku bunga 50 basis poin dalam pertemuan kebijakan bank sentral bulan Maret.

Sementara paladium melemah 4,6% menjadi US$ 2.252,68 per ons, setelah kekhawatiran gangguan pasokan karena konflik Rusia-Ukraina mendorong ke level tertinggi 2 minggu pada Senin (14/2/2022).

“Rusia menyumbang 9% dari pasokan platinum primer, 35% dari paladium primer dan 7% dari produksi rhodium. Dari jumlah tersebut, paladium paling terpengaruh mengingat konsentrasi pasokannya,” kata Standard Chartered dalam sebuah catatan.

Sementara harga perak di pasar spot turun 2% menjadi US$ 23,36 per ons dan platinum melemah 0,4% pada US$ 1.024,13.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: CNBC