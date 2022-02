Berapa Harga Bitcoin Saat Pertama Kali Diciptakan?

Rabu, 16 Februari 2022 | 11:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com- Investasi Bitcoin terus menarik minta masyarakat. Lantas berapa harga Bitcoin saat pertama kali mulai diperkenalkan kepada publik? Melihat nilainya yang sangat fantastis dalam beberapa waktu terakhir, wajar jika banyak orang bertanya-tanya.

Mata uang digital Bitcoin menjadi semakin populer berkat banyaknya miliarder yang membeli Bitcoin dalam jumlah besar. Salah satunya Elon Musk yang melakukan pembelian sebanyak US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 21 triliun pada Februari tahun 2021 lalu.

Dilansir dari Pintu Academy, Rabu (16/2/2022), harga Bitcoin pertama kali berkaitan erat dengan sejarah kemunculannya. Pada Januari 2009, Bitcoin muncul dalam sebuah transaksi di internet. Transaksi dilakukan oleh sekelompok pengembang yang memakai nama Satoshi Nakamoto dengan seorang pengguna Bitcoin. Sebelumnya, Bitcoin telah dirilis pada 2008 dan baru dikenal sebagai perangkat lunak sumber terbuka pada tahun berikutnya.

Nakamoto mengakui bahwa ia memulai proyek Bitcoin pada 2007. Namun, ia baru mempublikasikannya pada 2008 dalam laporan berjudul The Cryptography Mailing List.

Beberapa tahun berikutnya, sistem pertukaran Bitcoin mulai terbangun. Terinspirasi dari konsep mata uang digital dari Wei Dai yang muncul pada 1999, Nakamoto menciptakan sistem keamanan yang lebih terlindungi. Mereka memodifikasi sistem Bitcoin secara berkala.

Sejak mulai dipergunakan sebagai alat tukar, harga Bitcoin pertama kali tak lebih dari US$ 1 per keping. Dengan kurs rata-rata pada masa itu, harga 1 keping Bitcoin berada pada angka Rp 14.000. Nilainya sedikit naik pada 2012 yaitu sekitar US$ 5-7 per keping.

