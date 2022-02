PTPN Group Gelar Operasi Pasar Minyak Goreng

Rabu, 16 Februari 2022 | 13:11 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com – Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui anak-anak perusahaannya pada Februari ini kembali menggelar operasi pasar minyak goreng di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Langkah ini guna membantu masyarakat di tengah naiknya harga crude palm oil (CPO) dan minyak goreng di pasaran.

"Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun sehingga kami melakukan operasi pasar,” ujar Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara, Mohammad Abdul Ghani dalam keterangan tertulisnya Selasa (16/2/2022).

PTPN Group berkomitmen mendukung program pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang menetapkan kebijakan domestic price obligation (DPO) minyak sawit untuk menjaga harga minyak goreng khusus dalam negeri agar tidak mengikuti tren harga global yang sedang meningkat. Minyak goreng premium dijual dengan harga Rp 14.000 per liter, minyak kemasan sederhana Rp 13.500 per liter dan minyak goreng curah Rp. 11.500 per liter.

PTPN Group melakukan operasi pasar minyak goreng di Sumatera Utara, khususnya di pasar dan di wilayah sekitar kebun/unit milik PTPN II, III dan IV. “Selain pasar, kebun juga menjadi salah satu titik lokasi operasi pasar, agar para pekerja kebun sawit juga bisa mendapatkan produk minyak goreng terbaik hasil produksi PTPN Group dengan harga terjangkau,” kata Mohammad Abdul Ghani.

Wilayah Sumatera Utara menjadi fokus operasi pasar minyak goreng, mengingat PT Industri Nabati Lestari sebagai anak usaha Holding yang memproduksi minyak goreng berada di Sumatera Utara sehingga biaya logistik lebih murah.

Sebelumnya PTPN Group melakukan operasi pasar murah, yang pada saat itu dihadiri oleh Menteri BUMN Erick Thohir di wilayah Kuala Tanjung, Desa Sionggang-Toba, Kota Medan, Jambi, Cianjur, Malang dan Lampung sebanyak total 59.413 liter minyak goreng.

Secara bergantian operasi pasar minyak goreng digelar, mulai Selasa (15/2/2022), yakni dimulai dari PTPN II sebanyak 9.600 liter minyak goreng kemasan dengan harga Rp. 14.000 per liter dan 7 ton gula pasir dengan harga Rp 12.000 per kg, PTPN IV sebanyak 6.000 liter minyak goreng kemasan dengan harga Rp 14.000 per liter. Pada Rabu (16/2/2022) PTPN III melakukan operasi pasar minyak goreng sebanyak 1.000 liter dengan harga Rp 14.000 per liter. Selanjutnya PTPN II, III dan IV akan melakukan operasi pasar lanjutan dengan lokasi yang berbeda-beda.

Sumber: BeritaSatu.com