Grup Modalku Raih Pendanaan Seri C+ Rp 2,06 Triliun

Jakarta, Beritasatu.com - Grup Modalku yang dikenal dengan nama Funding Societies sebagai platform pendanaan digital usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Asia Tenggara mengumumkan telah memperoleh US$ 144 juta atau sekitar Rp 2,06 triliun (berdasarkan kurs 1 US$ = Rp 14.339) dalam ronde pendanaan Seri C+.

Pendanaan ini dipimpin oleh SoftBank Vision Fund 2, dengan investor baru, antara lain VNG Corporation yang merupakan perusahaan teknologi raksasa dari Vietnam, Rapyd Ventures, investor global berbasis di Asia, EDBI; Indies Capital, K3 Ventures, dan Ascend Vietnam Ventures.

Perusahaan juga menerima fasilitas dana pinjaman sebesar US$ 150 juta dari pendana institusi di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia yang sebagian telah dicairkan sejak 2021. Pendanaan ini menyusul ronde Seri C senilai US$ 45 juta yang diperoleh antara tahun 2020 dan 2021.

Co-founder Funding Societies Modalku Reynold Wijaya menyampaikan, pendanaan yang diraih ini memperkuat posisi Grup Modalku sebagai pemimpin dalam pendanaan digital regional. Dana akan digunakan perusahaan untuk mengelola pengeluaran serta meningkatkan layanan B2B payments bagi UMKM di Asia Tenggara. US$ 16 juta (sekitar Rp 229 miliar) dari pendanaan terbaru ini akan digunakan untuk berkontribusi ke opsi rencana saham perusahaan (dalam bentuk pembelian kembali saham) bagi karyawan terdahulu maupun saat ini.

