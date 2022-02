Wall Street Bervariasi karena Investor Pantau Langkah Fed

Kamis, 17 Februari 2022 | 05:55 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street bervariasi (mixed) Rabu (16/2/2022) karena investor memantau pembaruan terbaru dari Federal Reserve (the Fed) dan status pembangunan militer Rusia di dekat Ukraina.

S&P 500 naik tipis 0,1% menjadi 4.475,01, Dow Jones Industrial Average melemah 50 poin jadi 34.934,27 dan Nasdaq Composite terkoreksi 0,1% menjadi 14.124,10.

Rata-rata indeks acuan utama memangkas pelemahan setelah rilis risalah pertemuan Federal Reserve Januari. Trader sedikit lega karena rilis menunjukkan Fed tidak menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan.

"Tidak ada dalam risalah yang menyarankan The Fed akan agresif daripada yang diperkirakan pasar," kata ahli strategi investasi Allianz Investment Management, Charlie Ripley.

Risalah tersebut menegaskan bahwa bank sentral siap menaikkan suku bunga dan mulai menyusutkan neracanya segera. "Sebagian besar peserta mencatat bahwa jika inflasi tidak turun seperti yang diharapkan, akan tepat bagi Komite untuk menghapus akomodasi kebijakan lebih cepat daripada yang diantisipasi saat ini," kata risalah tersebut.

Di sisi data, Biro Sensus melaporkan penjualan ritel melonjak 3,8% pada Januari. Ekonom memperkirakan penjualan naik 2,1% setelah penurunan 1,9% pada Desember.

ViacomCBS menjadi perusahaan dengan kinerja saham terburuk di S&P 500 pada Rabu, setelah jatuh lebih 17% karena pendapatan kuartalan yang lebih rendah dari perkiraan.

Saham induk Facebook, Meta Platforms turun 2% setelah raksasa teknologi itu meluncurkan serangkaian nilai perusahaan baru dalam upaya terbarunya mengelola karyawan yang mengalami demoralisasi.

Investor juga terus memantau perkembangan terbaru terkait konflik Rusia-Ukraina. Pejabat NATO pada Rabu menuduh Rusia mengumpulkan pasukan di perbatasan Ukraina.

Presiden AS Joe Biden pada Selasa sore membahas perkembangan terbaru antara Rusia dan Ukraina. Dia menegaskan kembali bahwa AS akan mempertahankan wilayah NATO. “Jika Rusia melanjutkan (invasi), kami akan menggalang dunia,” kata Biden, menambahkan bahwa sekutu Washington siap menjatuhkan sanksi yang akan merusak kemampuan Rusia untuk bersaing secara ekonomi.

Komentar itu muncul setelah pemerintah Rusia mengatakan beberapa tentara di perbatasan Ukraina telah kembali ke pangkalan.

Harga energi, yang sensitif terhadap berita tersebut, bergerak naik pada Rabu. Gas alam naik lebih 7% dan minyak berjangka menguat 1,7% jadi US$ 93,66 per barel. Devon Energy, Schlumberger, dan Baker Hughes termasuk di antara top gainers di S&P 500.

Sumber: CNBC